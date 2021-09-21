От удара током скончался работник завода в Волгограде

Расследования 21.09.2021 16:19
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21.09.2021 16:19
Следственный комитет начал проверку по факту гибели работника на территории одного из заводов в Волгограде от удара током. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, несколько часов назад на территории завода в Тракторозаводском районе обнаружили тело 30-летнего электромонтера. По факту случившегося организована доследственная проверка.
По предварительным данным, смертельную производственную травму мужчина получил около 10 часов утра во время работы в главном распределительном устройстве. Тело мужчины обнаружили его коллеги и незамедлительно вызвали на место трагедии скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть рабочего.
Сейчас на месте происшествия работают следователи территориального подразделения СКР и следователи-криминалисты областного управления ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решении.
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