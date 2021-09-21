Экономика 21.09.2021 14:34 Новости компаний
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21.09.2021 14:34 Новости компаний
Первый кредит по «зонтичному» механизму поручительства Корпорации МСП банк предоставил ООО «Кайрос», работающему в Сибири. 180 млн рублей будут направлены на модернизацию производственных фондов предприятия: приобретение спецтехники, автотранспорта и оборудования.
Три основные направления работы ООО «Кайрос» – производство горных работ, лесозаготовка и перевозка грузов. Компания работает на севере Красноярского края и в Иркутской области. Банк «Открытие» является одним из ключевых финансовых партнеров и единственным банком – кредитором ООО «Кайрос».
Новый механизм предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса разработан правительством РФ совместно с Корпорацией МСП и Минэкономразвития, о старте программы было объявлено 14 сентября. Банки-партнеры самостоятельно формируют свои портфели кредитов малого и среднего бизнеса, обеспеченные поручительством Корпорации МСП. Программа упрощает процесс получения кредитов для предпринимателей и делает его быстрее.
Поручительства Корпорации МСП обеспечивают до половины суммы кредита, а для клиентов, работающих в приоритетных отраслях экономики – до 85%. Заемщик может получить поддержку как по микрокредиту до 10 млн рублей, так и привлечь крупный кредит – сумма поручительства может достигать 1 млрд рублей. Главная цель нового механизма – увеличение доступности финансовой поддержки для широкого круга предпринимателей.
В рамках программы банк «Открытие» предоставляет кредиты по ставке от 8,5% годовых. При этом для заемщиков банка поручительство Корпорации МСП бесплатное.
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