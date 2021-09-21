Экономика

Каждый шестой клиент ВТБ в России перешел на «удаленку» – опрос

Экономика 21.09.2021 09:25 Новости компаний
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21.09.2021 09:25 Новости компаний


На постоянный удаленный режим работы из-за пандемии перешли 20% клиентов ВТБ в Москве и Санкт-Петербурге, а в целом по России – 13%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком среди своих пользователей.
В городах-миллионниках во время пандемии на полностью удаленный режим работы перешли 16% опрошенных, в менее крупных населенных пунктах – 7%. У большинства респондентов режим во время пандемии не изменился – 71% продолжил выполнять свои служебные обязанности на рабочем месте.
Среди перешедших на «удаленку» 29% отметили увеличение своего рабочего времени. Из них 41% сообщил, что продолжительность рабочего дня увеличилась на 1-2 часа, у 21% она выросла более чем на 3 часа. Еще 12% отметили, что трудовые будни стали практически круглосуточными. При этом каждый четвертый респондент, перешедший на удаленный режим, стал тратить на работу даже меньше времени, чем в офисе.
Самый привлекательный фактор в удаленной работе – это экономия времени на дорогу в офис. Об этом сообщил 71% сотрудников с опытом «удаленки». Для москвичей и петербуржцев вопрос времени на проезд гораздо более принципиален, чем для жителей небольших городов: это преимущество отметили соответственно 76% и 63% опрошенных.
Еще треть респондентов в качестве «плюса» отмечает возможность параллельно с работой заниматься домашними делами. Четверть работников сказала о более комфортных условиях труда и возможности «сдвинуть» деловые задачи на удобное время дня. Пятая часть опрошенных отметила отсутствие таких «отвлекающих» факторов, как «пустые» разговоры с коллегами, дополнительные просьбы, встречи и пр.
В то же время среди негативных факторов удаленной работы клиенты ВТБ чаще всего называют отсутствие личных контактов с коллегами – об этом заявили 35% респондентов «удаленки». Еще более четверти жалуется на длительное решение вопросов (27%) и сложности с включением в рабочий режим (26%). Отвлечение на домашние дела и увеличившийся трудовой день упомянули в качестве «минусов» 24% и 23% соответственно.
Более четверти респондентов (27%) предпочли бы совмещать удаленную занятость и работу в офисе. При этом в Москве и Санкт-Петербурге доля приверженцев гибридного режима выше – 38%, в небольших городах этот вариант выбрали всего 18% опрошенных. Желающих трудиться только на рабочем месте в средних и малых населенных пунктах, напротив, больше – 21% против 15% в столицах. В сумме офлайн-режим предпочли 18% клиентов. Полностью удаленную работу выбрали бы 10% столичных жителей и всего 6% клиентов из небольших городов.
«В период пандемии возможность удаленной работы стала доступна многим специалистам, которые ранее могли выполнять свои задачи только в офисе. Наши клиенты, особенно жители крупных городов, по достоинству оценили возможность «домашней работы», экономя 1-2 часа в день на дорогу и получая возможность совмещать деловые и бытовые задачи. Со своей стороны, работодатели убедились в эффективности дистанционной занятости. Поэтому некоторые профессии, несмотря на снятие ограничений, полностью перешли в удаленный формат: компании экономят средства на аренду и обслуживание офисов, а сотрудники – время и расходы на дорогу до офиса. Мы ожидаем, что продолжающаяся цифровизация сервисов позволит увеличивать долю работающих дистанционно. Со своей стороны, ВТБ продолжит перевод своих сервисов в онлайн-формат, что позволит клиентам получать все банковские услуги без дополнительных визитов в офис», – комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.
ВТБ провел опрос с 3 по 9 сентября среди 1,2 тыс. розничных клиентов банка в возрасте от 18 лет.

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