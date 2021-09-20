Экономика

Открытие Private Banking выступил партнером Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow

Экономика 20.09.2021 14:23
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20.09.2021 14:23


Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow в этом году проходит c 18 по 20 сентября в Москве в ЦВЗ «Манеж». Открытие Private Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – выступил партнером ярмарки.
Свои стенды на ярмарке представили 80 галерей, в том числе 16 зарубежных – из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, ОАЭ, Польши, США, Франции, Швейцарии и Эстонии. В Cosmoscow 2021 приняло участие рекордное количество галерей в истории ярмарки.
Центральная темой стенда Открытие Private Banking и международной платежной системой Visa на ярмарке стало открытие новых талантов в мире современного искусства. В сотрудничестве с HSE Art and Design School на ярмарке Cosmoscow 2021 были представлены произведения молодых художников – студентов и выпускников Школы дизайна Высшей школы экономики по профилям «Художник и куратор», «Современная живопись», «Фэшн-фотография».
Анастасия Колесниченко конструирует сложносочиненные натюрморты, дает «голос» миру предметов, соединяя в кадре самые, казалось бы, несовместимые объекты. Дарья Абдуллина представила свою живопись в нарочито наивной манере, которая опирается на стилистику комиксов и «вконтакте-граффити». Художница создала персонажей, с помощью которых иносказательно иллюстрирует окружающую реальность. Вышивки Алины Золотых выполнены на основе кадров из семейного видеоархива. Аберрации старой VHS пленки, наложенные друг на друга и перенесенные на ткань сюжеты из детства художницы, иллюстрируют хрупкость человеческой памяти. Собирательный образ лошади из российской деревни Екатерины Аксеновой – часть большого фотопроекта по мотивам романа Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», описывающего «калейдоскоп повседневности». Елена Власова исследует городское пространство, вычленяя из него модернистские решетки, обрамляющие нашу жизнь, и фиксирует их на холсте. Специально для стенда Елена Чаробай сделала инсталляцию из ткани. Художница исследует то, как меняются способы изображения природного и естественного с появлением новых выразительных цифровых инструментов. Скульптурные работы группы OSSS — это сплавленные друг с другом корпуса старых кнопочных телефонов и другой устаревшей техники, которые в наше время уже можно считать «ископаемыми раковинами» эпохи антропоцена.
Работы можно приобрести через онлайн-платформу ТЕО.
Виктория Денисова, глава Открытие Private Banking:
«Поддержка современного искусства и талантливых художников – один из наших безусловных приоритетов. Мы рады сотрудничать с ярмаркой Cosmoscow, и наши клиенты охотно инвестируют в произведения искусства – в нашем флагманском офисе постоянно проходят выставки работ современных художников. А банк «Открытие» с помощью профессионалов арт-рынка предоставляет нашим клиентам качественную экспертизу, помогая им лучше разобраться во всех тенденциях и нюансах современного искусства».

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