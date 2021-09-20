Расследования

Мусорный регоператор выставлял счета умершим жителям Волгоградской области

Расследования 20.09.2021 11:45
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20.09.2021 11:45


Прокуратура Волгоградской области в одном только Клетском районе вскрыла массу нарушений порядка начисления оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, поводом для проверки послужила жалоба жительницы района, которую она озвучила прокурору области Денису Костенко в рамках личного выездного приема. Женщина сообщила о нарушении ее прав при начисления оплаты за вывоз мусора по неактуальным сведениям о количестве проживающих с ней человек. Прокуроры проверили не только эту информацию, но и то, как начисляется плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами всем потребителям в Клетском районе.
В ходе надзорной проверки выявлено 59 случаев формирования платежных документов на ранее умерших граждан, 29 фактов расчета размера платы исходя из неправильного количества граждан, зарегистрированных в жилых помещениях, а также открытие 141 лицевого счета по фактически несуществующим адресам.
Прокуратурой Клетского района внесено представление генеральному директору ООО "Ситиматик-Волгоград", которое находится на рассмотрении. Также материалы проверки направлены в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области для решения вопроса о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей).
В настоящее время по поручению прокурора Волгоградской области Дениса Костенко аналогичные проверки организованы на территории всех районов региона. 

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