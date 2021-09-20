Экономика 20.09.2021 10:09 Новости компаний
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20.09.2021 10:09 Новости компаний
РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), ведущий мировой производитель алюминия, поддержал инициативу ППК «Российский экологический оператор» и принял участие в создании Консорциума «Экономика замкнутого цикла». В него также вошли ведущие вузы страны и ряд крупных промышленных компаний.
В консорциум, которому предстоит обеспечить ведущие российские предприятия научными разработками, инновационными технологиями и качественными образовательными программами для реализации перехода к экономике замкнутого цикла, вошли РЭУ им. Плеханова МГУ им. Ломоносова, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, РУДН, Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Уральский федеральный университет им. Ельцина.
Бизнес в консорциуме представлен такими производственными и перерабатывающими компаниями, как РУСАЛ, СИБУР Холдинг, Новолипецкий металлургический комбинат, РТ-Инвест, Хартия, ЭкоЛайн, Ситиматик, Веолия Маг.
«Консорциум, объединивший ведущие научно-образовательные учреждения и лидеров бизнеса, – свидетельство определённой стадии зрелости, которой достигло развитие экономики замкнутого цикла в России, – считает директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина. – Рациональное использование первичных природных ресурсов и широкое вовлечение вторичных материалов в замкнутый цикл оказывают положительное влияние на снижение углеродного следа готовой продукции и будут играть всё более значимую роль в достижении нулевого баланса выбросов парниковых газов в нашей отрасли».
«По сути, мы формируем новый сектор экономики, и это требует вложения не только финансовых ресурсов, но и интеллектуальных, – отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. – Совместными усилиями мы будем готовить специалистов в области экономики замкнутого цикла, формировать её кадровый резерв, привлекать ведущих ученых для исследований и, конечно, внедрять новые технологии».
Справка. РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).
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