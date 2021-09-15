Происшествия

Врезалась и перевернулась: три человека пострадали в жестком ДТП под Волгоградом

Происшествия 15.09.2021 10:20
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15.09.2021 10:20


Трех человек госпитализировали в результате столкновения двух иномарок на въезде на мост через Волгу в Среднеахтубинском районе. Как сообщили в региональном главке МВД, в ДТП пострадали водители: 35-летние мужчина и женщина - и 20-летний пассажир.
Авария произошла сегодня в 7.00 на повороте на Краснослободск. По предварительным данным, водитель иномарки Hyundai Elantra двигался со стороны поселка Сахарный в сторону поселка Вторая Пятилетка. Навстречу ему ехал Renault Arkana с женщиной за рулем и при повороте налево врезался в корейскую иномарку. От удара Renault опрокинулся.

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