Центр Волгограда на неделю станет пешеходным

Общество 11.09.2021 12:29
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11.09.2021 12:29
В центральной части Волгограда в связи с празднованием 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского вводится пешеходный режим. Как сообщили в мэрии, такое решение принято для обеспечения безопасности волгоградцев и гостей города.
Пешеходный режим вводится с 07:00 13 сентября до 20:00 20 сентября. Пешеходными станут улица Гоголя в границах улицы Коммунистической и улицы Мира. С 07:00 17 сентября к территориям, свободным от транспорта, добавится улица Мира от нечетной стороны Аллеи Героев до улицы Комсомольской. Также с 20:00 18 сентября до 24:00 19 сентября пешеходный режим будет действовать на улице Мира от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской, на улице Володарского от улицы Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина, на улице им. В.И. Ленина от проспекта им. В.И. Ленина до улицы Мира, на всем протяжении проезжей части Аллеи Героев.
Для информирования водителей об изменившейся схеме проезда будут выставлены соответствующие дорожные знаки и другие технические средства организации дорожного движения. Волгоградцам и гостям города необходимо учитывать временные изменения и заранее планировать маршруты движения в границах Центрального района. Автовладельцам, оставившим транспортные средства в границах указанных пешеходных зон, следует заблаговременно убрать их с данных территорий.
Отметим, что в Волгограде праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, стартуют уже сегодня. 12 сентября в 10:00 в Волгограде у храма откроется выставка под открытым небом, посвященная истории его строительства. Здесь же пройдет торжественная церемония специального гашения почтового блока. Также в городе-герое с 11 по 18 сентября состоится крупный музыкальный фестиваль «Александр Невский. Духовный путь сквозь века» и другие мероприятия.
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