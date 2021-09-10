В Волгограде наградили полицейских за поимку трех разбойников и избившего диджея хулигана

Общество 10.09.2021 16:37
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10.09.2021 16:37
Сегодня в Волгограде наградили полицейских, участвовавших в раскрытии резонансных преступлений. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, начальник регионального главка генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко поблагодарил и поощрил денежной премией 11 сотрудников уголовного розыска и следователей, принимавших участие в задержании подозреваемых в серии разбойных нападений на микрофинансовые организации и сетевой магазин, а также в раскрытии преступления, совершенного в одном из клубов, где были причинены травмы диджею.
Отмечается, что в результате грамотных и профессиональных действий личности подозреваемых в этих преступлениях были установлены в кратчайшие сроки. Все они привлечены к уголовной ответственности и по ходатайствам следователей находятся под стражей.
Напомним, накануне в Волгограде были арестованы трое жителей Московской области, которые подозреваются в совершении как минимум четырех разбойных нападений на офисы микрозаймов и сетевой магазин. Кроме того, на текущей неделе был задержан и арестован 25-летний житель Астраханской области, который в ночь с 4 на 5 сентября, по данным следствия, их хулиганских побуждений избил иностранного диджея в ночном клубе в Волгограде из-за отказа поставить песню.
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