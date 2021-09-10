В Волгограде наградили полицейских за поимку трех разбойников и избившего диджея хулигана





Сегодня в Волгограде наградили полицейских, участвовавших в раскрытии резонансных преступлений. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, начальник регионального главка генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко поблагодарил и поощрил денежной премией 11 сотрудников уголовного розыска и следователей, принимавших участие в задержании подозреваемых в серии разбойных нападений на микрофинансовые организации и сетевой магазин, а также в раскрытии преступления, совершенного в одном из клубов, где были причинены травмы диджею.

Отмечается, что в результате грамотных и профессиональных действий личности подозреваемых в этих преступлениях были установлены в кратчайшие сроки. Все они привлечены к уголовной ответственности и по ходатайствам следователей находятся под стражей.