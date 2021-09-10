Происшествия 10.09.2021 11:56
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10.09.2021 11:56
Сегодня полиция установила и задержала водителя, который накануне вечером протаранил забор школы в Краснооктябрьском районе Волгограда и сбежал с места ДТП. Как сообщили в региональном главке МВД, нарушителем оказался 16-летний подросток, который, как выяснилось, и управлял автомобилем "ВАЗ-2105".
Прибывшие на место инспекторы ДПС установили личность владельца автомобиля. В ходе розыскных мероприятий местонахождение несовершеннолетнего правонарушителя было установлено. Как пояснил подросток, он пробил колесо, не справился с управлением и свершил наезд на забор, а затем, испугавшись, скрылся.
В связи с тем, что правонарушитель не достиг совершеннолетия, он не имеет права управления транспортным средством, однако он все равно понесет административную ответственность по нескольким статьям.
В отношении подростка составлены материалы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", ст.12.33 КоАП РФ "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений", ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ "Остановка или стоянка транспортного средства на тротуаре".
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