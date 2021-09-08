Волгоградское УФАС наказало обувную фабрику за дискриминацию соседей





Антимонопольная служба оштрафовало ООО "Обувная фабрика" в Волгограде на 200 тысяч рублей за отключение электроэнергии смежным предпринимателям. Как сообщили в Волгоградском УФАС, общество наказано по ч.1 ст. 9.21 КоАП РФ (Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения).

Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении послужило большое количество заявлений собственников объектов недвижимого имущества, расположенного на ул. Электролесовская, 55а. Данные объекты недвижимости, как утверждали собственники, были построены в СССР и представляли из себя единый производственный комплекс с единой инфраструктурой. Все внутрифабричные здания были выкуплены разными лицами, а вся инфраструктура, в том числе две трансформаторные подстанции, остались в собственности у ООО "Обувная фабрика" (ранее – ОАО "Волгоград-Обувь"). Заявители сообщили в УФАС, что в течении многих лет общество многократно отключало без каких-либо причин подачу электроэнергии собственникам и арендаторам зданий, расположенных на территории бывшей обувной фабрики, а некоторым собственникам производилось отключение электроэнергии на многие месяцы, что создавало невыносимые условия для ведения бизнеса.

Волгоградское УФАС установило, что такие действия ООО "Обувная фабрика" нарушают требования пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861). Обществу выдано обязательное для исполнения представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в соответствии с которым необходимо выполнить мероприятия по возобновлению перетока электрической энергии через объекты, принадлежащие ООО "Обувная фабрика", для смежных потребителей.

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