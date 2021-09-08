



Врачи Волгоградского областного кардиологического центра провели уникальную операцию двухлетней девочке с «зеркальным» расположением сердца. Хирургическое вмешательство спасло малышку — уже через девять дней после операции ее выписали, теперь ее жизни ничего не угрожает.

Как рассказали ИА «Высота 102» в облздраве, редкая патология, какой страдала девочка, выпадает один раз на 15-20 тысяч населения. У малышки — «зеркальное» расположение сердца (его большая часть расположена с правой стороны грудной клетки) и ряда внутренних органов. Одновременно с этим у пациентки развивалось и другое врожденное заболевание, которое можно было вылечить только хирургическим способом. Бригада врачей справилась с трудной задачей, операция прошла без осложнений.



