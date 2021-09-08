Экономика

ВТБ предоставит своим клиентам доступ к «социальному казначейству» в 2022 году

Экономика 08.09.2021 12:17 Новости компаний
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08.09.2021 12:17 Новости компаний


ВТБ первым из крупных игроков планирует в начале 2022 года запустить сервис «социального казначейства». Это позволит клиентам банка, указавшим свою карту как основную для зачисления соцвыплат, получать государственные пособия без обращения в госорганы. Кроме того, банк предлагает рассмотреть возможность использования механизма зачисления госвыплат по номеру телефона через СБП. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Социальное казначейство» предусматривает проактивное перечисление средств получателям социальных выплат от государства. Клиенту достаточно один раз указать банковскую карту для зачисления этих пособий, и далее все выплаты (например, при рождении ребенка, наступлении пенсионного возраста и в других случаях) будут перечисляться на указанный счет без дополнительных заявлений.
ВТБ намерен подключиться к реализации сервисов «Социального казначейства» одним из первых в начале 2022 года. Сервис банка избавит клиентов от необходимости заполнять реквизиты счета вручную и позволит в ВТБ Онлайн узнать о доступных мерах социальной поддержки. Назначить счет для получения всех государственных пособий можно будет как в мобильном приложении банка, так и на едином портале Госуслуг.
«В России на сегодняшний день действуют около 400 видов федеральных и региональных мер соцподдержки, при этом жителям нашей страны доступны более 30 тысяч видов адресной помощи. Людям часто непросто разобраться в том, какую помощь от государства можно получить в каждой жизненной ситуации, при этом для каждого пособия нужно заполнить свое заявление. Социальное казначейство – яркий пример применения передовых цифровых технологий для упрощения адресной помощи населению со стороны государства. Механизм назначения социальной выплаты станет для клиентов абсолютно прозрачным, при этом им не потребуется заполнять различные документы и лично посещать государственные ведомства. Дополнительно будет решена проблема обращений за пособиями несвоевременно или по некорректному адресу. Важно, что карта для получения соцвыплат и все виды трат с нее – платежи, переводы, снятие наличных – полностью бесплатны для клиента», – заявил Анатолий Печатников. 
По словам топ-менеджера, ВТБ готов обсудить запуск механизма, который позволит проводить госвыплаты через Систему быстрых платежей по номеру телефона – для этого необходимо будет обеспечить доступ к быстрой смене реквизитов счета по требованию пользователя.
Ранее ВТБ поддержал государственные выплаты на детей школьного возраста, начислив родителям дополнительно 10% от размера пособия, а также предложил им бесплатно подключить страхование детей от онкологических заболеваний. На эти меры банк выделил более 600 млн рублей.
В этом году ВТБ также дополнительно начислит 20% от размера единовременной госвыплаты тем, кто до конца октября переведет зачисление пенсии на карту ВТБ.
Кроме того, для тех, кто после 1 июня начал получать пенсию на карту банка, ВТБ будет начислять 7,5% на остаток по текущему счету и дополнительно вернет 10% кешбэком при оплате картой услуг ЖКХ и товаров в аптеках.

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