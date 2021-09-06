В Волгограде один водитель сбил пешехода, а второй его задавил

Происшествия 06.09.2021 10:22
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06.09.2021 10:22
Мужчина-пешеход погиб в результате рокового ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, ночью 36-летний водитель "Renault Symbol" напротив дома №1 по улице Николая Отрады совершил наезд на двоих пешеходов: 40-летнюю женщину и неустановленного мужчину, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
От удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд 43-летний водитель "Лады Гранта". В результате полученных травм пешеход скончался на месте. Женщина в результате наезда машины получила травмы и была госпитализирована.
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