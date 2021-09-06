В Волгограде один водитель сбил пешехода, а второй его задавил





Мужчина-пешеход погиб в результате рокового ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, ночью 36-летний водитель "Renault Symbol" напротив дома №1 по улице Николая Отрады совершил наезд на двоих пешеходов: 40-летнюю женщину и неустановленного мужчину, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

От удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд 43-летний водитель "Лады Гранта". В результате полученных травм пешеход скончался на месте. Женщина в результате наезда машины получила травмы и была госпитализирована.



