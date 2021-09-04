Происшествия 04.09.2021 16:38
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04.09.2021 16:38
В результате столкновения ВАЗ-2110 и Lada Priora на Спартановке в Волгограде госпитализировали 81-летнюю пассажирку ВАЗ. Виновницей ДТП, по предварительным данным, стала 37-летняя водитель Lada, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Около 12.15 женщина ехала по улице Николая Отрады в сторону Волжской ГЭС и при повороте налево на улицу Мясникова не уступила дорогу ехавшему навстречу ВАЗ-2110. Мужчина за рулем «десятки» не успел затормозить и врезался в Lada Priora.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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