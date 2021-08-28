В Волгоградской области снизились средние зарплаты медиков

Общество 28.08.2021 20:15
0
28.08.2021 20:15
В Волгоградской области произошло снижение средних зарплат медработников. Такая тенденция зафиксирована на основании данных Волгоградстата, проанализировавших зарплаты некоторых категорий работников бюджетной сферы за период с января по июнь 2021 года. По сравнению с январем-мартом этого года зарплаты медиков уменьшились. Так, если за первые три месяца этого года врачи получали в среднем 67,4 тысячи рублей, то за полгода этот показатель снизился до 66,8 тысячи рублей. То же произошло и с младшим медперсоналом – 33,3 тысячи рублей в начале 2021 года и 32,6 тысячи рублей за шесть месяцев. Заработок среднего медперсонала составляет по последним данным 33,4 тысячи рублей, что на 500 рублей меньше, чем в январе-марте. Также снизилась средняя зарплата педагогов дополнительного образования – 36,2 тысячи вместо 32,4 тысячи.
А вот зарплаты других категорий бюджетников увеличились. Так, научные сотрудники получали по последним данным 58 тысячи рублей, а было в начале года 54,6 тысячи. Средняя зарплата воспитателей детских садов увеличилась на 700 рублей – до 30 тысячи рублей. Учителя в среднем зарабатывали за полгода 40,1 тысячи, а было – 32,6.
Стали больше получать педагоги, работающие в системе высшего образования – 67,2 тысячи рублей вместо 59,7. Выше, судя по данным Волгоградстата, стала и зарплата работников культуры – 31,9 тысячи рублей, а было – 30,5 тысячи. На 100 рублей увеличилась средняя зарплата соцработников – до 29,7 тысячи рублей.
Реклама
В школах Волжского торжественные линейки пройдут на обновленных площадках28.08.2021 16:06
Общество 28.08.2021 16:06
Сотрудников Волгоградской областной думы проверят у психиатра28.08.2021 15:36
Общество 28.08.2021 15:36
В Волгоградской области вшей у населения стало в два раза меньше28.08.2021 13:05
Общество 28.08.2021 13:05
Умер прокурор Киквидзенского района Волгоградской области27.08.2021 18:13
Общество 27.08.2021 18:13
Босс кальянной в Волгограде «надымил» на 50 тысяч рублей штрафа27.08.2021 17:49
Общество 27.08.2021 17:49
Банк «Открытие»: больше половины жителей юга не готовы платить за просмотр кинофильмов27.08.2021 16:02
Общество 27.08.2021 16:02
Первый в Волгограде аквапарк открылся под занавес лета27.08.2021 14:53
Общество 27.08.2021 14:53
Министра Лаврова ждут в Волгограде на передачу знамен времен войны27.08.2021 14:47
Общество 27.08.2021 14:47
В Волгограде 30 августа временно закроют железнодорожный переезд27.08.2021 14:06
Общество 27.08.2021 14:06
Если нужен эвакуатор на дороге Москва-Волгоград27.08.2021 12:50
Общество 27.08.2021 12:50
В Волгоградской области суточная заболеваемость коронавирусом достигла нового максимума27.08.2021 12:31
Общество 27.08.2021 12:31
«Где-то переклинило»: неправильная вода течет в квартирах жителей девятиэтажки в Волгограде27.08.2021 12:04
Общество 27.08.2021 12:04
Уволился начальник УМВД Волжского27.08.2021 11:02
Общество 27.08.2021 11:02
В Волгоградской области не нашлось желающих построить дорогу за четверть миллиарда рублей27.08.2021 08:16
Общество 27.08.2021 08:16
Цены газуют: на заправках в Волгоградской области не успевают менять ценники26.08.2021 19:28
Общество 26.08.2021 19:28
Реклама