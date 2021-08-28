В Волгоградской области снизились средние зарплаты медиков





В Волгоградской области произошло снижение средних зарплат медработников. Такая тенденция зафиксирована на основании данных Волгоградстата, проанализировавших зарплаты некоторых категорий работников бюджетной сферы за период с января по июнь 2021 года. По сравнению с январем-мартом этого года зарплаты медиков уменьшились. Так, если за первые три месяца этого года врачи получали в среднем 67,4 тысячи рублей, то за полгода этот показатель снизился до 66,8 тысячи рублей. То же произошло и с младшим медперсоналом – 33,3 тысячи рублей в начале 2021 года и 32,6 тысячи рублей за шесть месяцев. Заработок среднего медперсонала составляет по последним данным 33,4 тысячи рублей, что на 500 рублей меньше, чем в январе-марте. Также снизилась средняя зарплата педагогов дополнительного образования – 36,2 тысячи вместо 32,4 тысячи.

А вот зарплаты других категорий бюджетников увеличились. Так, научные сотрудники получали по последним данным 58 тысячи рублей, а было в начале года 54,6 тысячи. Средняя зарплата воспитателей детских садов увеличилась на 700 рублей – до 30 тысячи рублей. Учителя в среднем зарабатывали за полгода 40,1 тысячи, а было – 32,6.

Стали больше получать педагоги, работающие в системе высшего образования – 67,2 тысячи рублей вместо 59,7. Выше, судя по данным Волгоградстата, стала и зарплата работников культуры – 31,9 тысячи рублей, а было – 30,5 тысячи. На 100 рублей увеличилась средняя зарплата соцработников – до 29,7 тысячи рублей.



