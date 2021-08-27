Силовики раскрыли кровавое убийство на даче под Волгоградом





Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в убийстве 29-летнего жителя Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, за совершение этого тяжкого преступления задержан 36-летний житель Кировского района - ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По решению суда он заключен под стражу.

По данным регионального главка МВД, 21 августа о безвестном исчезновении сына в отдел полиции Светлоярского района сообщила 59-летняя волгоградка. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Установлено, что молодой мужчина накануне исчезновения на территории садоводческого общества распивал спиртное с друзьями. Поздно ночью с одним из приятелей он отправился в местный ларек, где познакомился с соседом, который пригласил молодых людей в гости. Друг потерпевшего вскоре уснул, а в это время между хозяином дома и 29-летним волгоградцем произошел конфликт, который закончился убийством. Злоумышленник сначала избил потерпевшего, затем попытался его задушить, а после – нанес несколько ударов ножом в область грудной клетки мужчины. Тело он сбросил в расположенный на участке колодец, а следы крови тщательно замыл. При этом другу убитого, когда тот проснулся, подозреваемый сообщил, что его приятель куда-то ушел.

Сегодня подозреваемый был задержан оперативниками. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.



