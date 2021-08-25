Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в Кубке России в матче с «Кайратом»

Спорт 25.08.2021 18:05
0
25.08.2021 18:05
Сегодня в рамках первого тура группового раунда Кубка России «Ротор» на выезде провел встречу с московским «Кайратом». Итог поединка – 3:0, сообщает ИА «Высота 102».
Начало матча прошло без большого преимущества какой-либо из команд. Первый опасный момент в игре создали хозяева поля, нанеся удар из-за пределов штрафной площади на 15-ой минуте, но «Ротор» выручил голкипер Дмитрий Терновский, сумев перевести мяч на угловой. Волгоградские футболисты, в свою очередь, свой первый голевой момент смогли реализовать. На 23-ой минуте полузащитник гостей Никита Маляров дальним ударом открыл счёт в матче. В дальнейшем хозяева поля сумели создать ещё один опасный момент у ворот «Ротора». Футболист «Кайрата» отметился дальним ударом, но мяч пролетел рядом со штангой вратаря волгоградской команды. После этого игрового эпизода стал сказываться более высокий уровень игроков «Ротора» и до конца первого тайма волгоградцы завладели полным игровым преимуществом. Оказывая давление на оборону хозяев, гости в итоге смогли удвоить своё преимущество в счёте. Никита Маляров на 40-ой минуте забил свой второй гол и, тем самым, отметился дублем в матче.
В начале второго тайма «Ротор» продолжил атаковать ворота соперника и даже сумел в третий раз поразить ворота «Кайрата» на 51-ой минуте, но гол не засчитал главный арбитр поединка, так как был забит из офсайда. Через несколько минут шанс отметиться результативным действием был у нападающего гостей Камиля Муллина, но он с близкого расстояния попал в штангу. Тем не менее, на 71-ой минуте волгоградцы в третий раз отправили мяч в сетку ворот Кайрата. Отличился полузащитник «Ротора» Андреа Чуканов. Футболисты хозяев после пропущенного гола ринулись вперед в надежде забить хотя бы один мяч, однако оборона волгоградцев не позволила им добиться намеченного.
Таким образом, после сегодняшней победы в копилке у волгоградского «Ротора» уже имеется два очка на групповом этапе. Следующий матч в рамках Кубка России волгоградцы проведут у себя дома против грозненского «Ахмата». Эта игра состоится в конце октября.
Фото: сообщество ВКонтакте ФК «Ротор» / FCRV Supporters.
Реклама
Болельщики волгоградского «Ротора» заявили о проблемах в команде22.08.2021 13:36
Спорт 22.08.2021 13:36
Волгоградский «Ротор» потерпел первое поражение в сезоне от «Факела» в Воронеже21.08.2021 20:04
Спорт 21.08.2021 20:04
Сады Придонья поддержали чистокровное коннозаводство20.08.2021 08:56
Спорт 20.08.2021 08:56
«Ротор» сыграл вничью с «Балтикой» на «Волгоград Арене» - 1:114.08.2021 21:06
Спорт 14.08.2021 21:06
Матч волгоградского «Ротора» с «Балтикой» пройдет без зрителей10.08.2021 13:28
Спорт 10.08.2021 13:28
Россия обыграла Индию в товарищеском матче под Волгоградом (ВИДЕО)09.08.2021 17:31
Спорт 09.08.2021 17:31
Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в сезоне ФНЛ в матче с «Металлургом»08.08.2021 18:12
Спорт 08.08.2021 18:12
Экс-игроки волгоградского «Динамо» завоевали серебро на Олимпиаде в Токио08.08.2021 12:08
Спорт 08.08.2021 12:08
Волгоградка вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио03.08.2021 17:18
Спорт 03.08.2021 17:18
Волгоградский "Ротор" выстрадал четвертую ничью в ФНЛ в матче с "Волгарем"31.07.2021 22:14
Спорт 31.07.2021 22:14
Матч волгоградского «Ротора» с «Волгарем» снова пройдет с пустыми трибунами28.07.2021 14:25
Спорт 28.07.2021 14:25
Кобыла чистокровной верховой породы конезавода компании «Сады Придонья» выиграла Большой Всероссийский приз27.07.2021 11:09
Спорт 27.07.2021 11:09
Волгоградским болельщикам стали возвращать деньги за пропущенный матч25.07.2021 11:29
Спорт 25.07.2021 11:29
Волгоградский «Ротор» и "СКА-Хабаровск» сыграли по нулям24.07.2021 21:14
Спорт 24.07.2021 21:14
Волгоградские болельщики возмущены закрытием матча с клубом из Хабаровска для зрителей24.07.2021 12:40
Спорт 24.07.2021 12:40
Реклама