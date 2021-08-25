Спорт

Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в Кубке России в матче с «Кайратом»

Спорт 25.08.2021 18:05
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25.08.2021 18:05


Сегодня в рамках первого тура группового раунда Кубка России «Ротор» на выезде провел встречу с московским «Кайратом». Итог поединка – 3:0, сообщает ИА «Высота 102».
Начало матча прошло без большого преимущества какой-либо из команд. Первый опасный момент в игре создали хозяева поля, нанеся удар из-за пределов штрафной площади на 15-ой минуте, но «Ротор» выручил голкипер Дмитрий Терновский, сумев перевести мяч на угловой. Волгоградские футболисты, в свою очередь, свой первый голевой момент смогли реализовать. На 23-ой минуте полузащитник гостей Никита Маляров дальним ударом открыл счёт в матче. В дальнейшем хозяева поля сумели создать ещё один опасный момент у ворот «Ротора». Футболист «Кайрата» отметился дальним ударом, но мяч пролетел рядом со штангой вратаря волгоградской команды. После этого игрового эпизода стал сказываться более высокий уровень игроков «Ротора» и до конца первого тайма волгоградцы завладели полным игровым преимуществом. Оказывая давление на оборону хозяев, гости в итоге смогли удвоить своё преимущество в счёте. Никита Маляров на 40-ой минуте забил свой второй гол и, тем самым, отметился дублем в матче. 
В начале второго тайма «Ротор» продолжил атаковать ворота соперника и даже сумел в третий раз поразить ворота «Кайрата» на 51-ой минуте, но гол не засчитал главный арбитр поединка, так как был забит из офсайда. Через несколько минут шанс отметиться результативным действием был у нападающего гостей Камиля Муллина, но он с близкого расстояния попал в штангу. Тем не менее, на 71-ой минуте волгоградцы в третий раз отправили мяч в сетку ворот Кайрата. Отличился полузащитник «Ротора» Андреа Чуканов. Футболисты хозяев после пропущенного гола ринулись вперед в надежде забить хотя бы один мяч, однако оборона волгоградцев не позволила им добиться намеченного.
Таким образом, после сегодняшней победы в копилке у волгоградского «Ротора» уже имеется два очка на групповом этапе. Следующий матч в рамках Кубка России волгоградцы проведут у себя дома против грозненского «Ахмата». Эта игра состоится в конце октября.
Фото: сообщество ВКонтакте ФК «Ротор» / FCRV Supporters.

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