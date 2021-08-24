Происшествия

«Это был армагедон»: жители поселка в Волгоградской области остались без крова из-за урагана

Происшествия 24.08.2021 16:30
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24.08.2021 16:30




Жители поселка Нежинский Ольховского района до сих пор приходят в себя после урагана, который накануне пронесся по этому населенному пункту, срывая крыши домов и обрывая провода. В доме учительницы Вероники Викторовны Крестьяновой теперь жить нельзя – стихия почти полностью разрушила крышу. Вдобавок ливень затопил все комнаты. «Моя мама вынуждена была ночевать у брата, в доме даже электричество теперь не подключишь, пока все не высохнет. Сколько она там живет, никогда такого не было. Да, ураганы были, но чтобы с такими последствиями… Было очень страшно, как армагедон какой-то, хорошо, хоть уцелела сама», - рассказала ИА «Высота 102» родственница женщины. 

По словам местных жителей, сегодня специально созданная в администрации комиссия обходила домовладения, осматривали и фиксировали все разрушения, подсчитывали ущерб. Однако власти, как утверждают жители, уже заявили, что в первую очередь будут восстанавливать кровлю в детских садах, которые тоже пострадали от урагана. 
Напомним, накануне в Ольховском районе стихия натворила дел в поселке Нежинский и в хуторе Песковатский. Здесь пострадали 14 домовладений, в пяти из них полностью сорвана крыша, в остальных – частично. Ураган поднял кровли в здании администрации Нежинского сельского поселения, в двух детских садах и в доме культуры. Ветер также повредил линии электропередач в Гуровском и Нежинском сельских поселениях, всего без света сидели жители восьми населенных пунктов. На территории Нежинского сельского поселения введен режим повышенной готовности. В администрации Ольховского района заявили, что вся необходимая помощь жителям пострадавших домовладений будет оказана в максимально короткие сроки. Ликвидацию последствий шторма контролирует прокуратура. 

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