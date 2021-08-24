Волгоградские налогоплательщики погасили пятимиллиардный долг

Экономика 24.08.2021 11:44
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24.08.2021 11:44
Задолженность на сумму 5,7 миллиарда рублей погасили налогоплательщики Волгоградской области с начала этого года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по региону.
Заметное снижение налоговой задолженности как у граждан, так и у бизнеса объясняется изменениями налогового законодательства. Напомним, что с 1 октября прошлого года отменено ограничение, по которому переплату возможно было зачесть только в счет налога того же вида. В результате, за шесть месяцев текущего года проведено зачетов без ограничения по соответствующим видам налогов и сборов на сумму более 342 миллионов рублей. Снижению налоговой задолженности также способствуют максимально комфортные условия для ее погашения.
В целом в Волгоградской области задолженность граждан с начала года уменьшилась на 453 миллионов – это на 67 миллионов рублей больше, чем за первое полугодие 2020 года.
Оплатить долги по налогам можно с помощью Интернет - сервисов на сайте ФНС России "Уплата налогов и пошлин" и "Личные кабинеты налогоплательщиков".
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