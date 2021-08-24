Экономика

Волгоградские налогоплательщики погасили пятимиллиардный долг

Экономика 24.08.2021 11:44
0
24.08.2021 11:44


Задолженность на сумму 5,7 миллиарда рублей погасили налогоплательщики Волгоградской области с начала этого года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по региону.
Заметное снижение налоговой задолженности как у граждан, так и у бизнеса объясняется изменениями налогового законодательства. Напомним, что с 1 октября прошлого года отменено ограничение, по которому переплату возможно было зачесть только в счет налога того же вида. В результате, за шесть месяцев текущего года проведено зачетов без ограничения по соответствующим видам налогов и сборов на сумму более 342 миллионов рублей. Снижению налоговой задолженности также способствуют максимально комфортные условия для ее погашения.
В целом в Волгоградской области задолженность граждан с начала года уменьшилась на 453 миллионов – это на 67 миллионов рублей больше, чем за первое полугодие 2020 года.
Оплатить долги по налогам можно с помощью Интернет - сервисов на сайте ФНС России "Уплата налогов и пошлин" и "Личные кабинеты налогоплательщиков".

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
24.08.2021 13:08
Экономика 24.08.2021 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.08.2021 12:22
Экономика 24.08.2021 12:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.08.2021 11:45
Экономика 24.08.2021 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.08.2021 09:29
Экономика 24.08.2021 09:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.08.2021 09:24
Экономика 24.08.2021 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2021 17:08
Экономика 23.08.2021 17:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2021 14:35
Экономика 23.08.2021 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2021 12:50
Экономика 23.08.2021 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2021 11:42
Экономика 23.08.2021 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2021 10:30
Экономика 23.08.2021 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.08.2021 12:56
Экономика 21.08.2021 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.08.2021 13:31
Экономика 20.08.2021 13:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.08.2021 12:57
Экономика 20.08.2021 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.08.2021 11:33
Экономика 20.08.2021 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.08.2021 10:55
Экономика 20.08.2021 10:55
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:42
Дорожники обследуют обвалившийся под фурой мост в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:06
Власти города в Волгоградской области второй день не могут справиться с последствиями ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
В Волгоградской области 24-летний парень умер от последствий коронавирусаСмотреть фотографии
13:14
Губернатор раскритиковал медленный ремонт центра онкопомощи в глубинке Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградской области обобрали 14-летнего сиротуСмотреть фотографии
12:31
В Волгоградской области в третий раз фиксируют рекордную смертность от COVIDСмотреть фотографии
12:22
Вторую солнечную электростанцию построят в Палласовске Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Пенсионеры получат обещанные президентом 10 тысяч рублей в сентябреСмотреть фотографии
11:44
Волгоградские налогоплательщики погасили пятимиллиардный долгСмотреть фотографии
11:22
Билайн ускорил интернет и предлагает пакет связи в подарокСмотреть фотографии
10:57
На волгоградском водохранилище сел на мель грузовой паром с пассажирами и арбузамиСмотреть фотографии
10:56
Пьяный тракторист уложил женщину и ребенка из Москвы в волгоградскую больницуСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом грузовик столкнулся с рейсовым автобусомСмотреть фотографии
10:22
Прокуроры контролируют ликвидацию последствий шторма в селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области усилят борьбу с рыбаками-браконьерамиСмотреть фотографии
09:24
Новый Volkswagen Caddy в салоне официального дилера Volkswagen Волга-Раст. Обзор моделиСмотреть фотографии
08:58
Суд не нашел виновного в ДТП с коровой-беспризорницей под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде оштрафовали ресторан гостиницы из-за отсутствия антисептиковСмотреть фотографии
08:48
Волгоградцам объяснили причины исчезновения гриппаСмотреть фотографии
07:58
Волгоградцев заставляют прививаться под страхом увольненияСмотреть фотографии
22:10
Волгоградский губернатор расшевелил чиновников после «городищенских» наказовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:00
Палаты переполнены: больных с коронавирусом госпитализируют в коридоры ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
Шторм сорвал крыши зданий в двух поселках и хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:15
Дальнобойщик отказался от госпитализации после падения фуры с моста в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:55
Мост под многотонным грузовиком обрушился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:48
Ликвидатор полигонов отходов из Красноярского края займется «Белым морем» волгоградского «Химпрома»Смотреть фотографии
17:25
В Волгограде у 15 наркоманов и алкоголиков отобрали водительские праваСмотреть фотографии
17:05
Ветеринара с 38-летним стажем обидели с пенсией в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:23
Преступное трио идет под суд за серию краж из магазинов в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
16:02
Социолог Надежда Дулина: о новой реальности и особых датах в истории Сталинграда - ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 