Экономика 23.08.2021 14:35 Новости компаний
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23.08.2021 14:35 Новости компаний
Цифровая платформа имущественных торгов V-Лот (проект группы ВТБ) провела первую в России электронную регистрацию прав собственности на недвижимость, приобретенную с имущественных торгов. Как сообщают в ВТБ, оперативно настроить процессы и отработать новую технологию удалось благодаря поддержке Росреестра. Ранее регистрация таких объектов проходила только в офлайн-режиме.
Онлайн-регистрация сделки прошла через электронный сервис группы ВТБ, после чего ее успешно зарегистрировал Росреестр. Для проведения электронной регистрации участники сделки заключают договор купли-продажи имущества и регистрируют право собственности в цифровом формате.
V-Лот готовит документы для дистанционного подписания, выгружая их на совместную платформу ВТБ и экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ). Для покупателя оформляется цифровая подпись, которую он использует в специальном приложении. Продавец (в данном случае – организатор торгов) подписывает документы также в электронном виде. После регистрации сделки в Росреестре покупатель становится собственником. Готовые документы направляются участникам процесса в цифровом виде, необходимость личного посещения регистрационных органов отсутствует.
«Мы провели первую в России электронную регистрацию недвижимости, приобретенной с торгов. При этом квартира находилась в Санкт-Петербурге, продавец жил в Кемерово, а покупатель был в Москве. Цифровизация процесса позволила участникам не ездить между городами и не пересылать оригиналы документов – они загружались и подписывались онлайн. Мы хотим сделать имущественные торги доступными широкому кругу розничных клиентов, создать единую цифровую платформу с витриной объектов и понятными онлайн-сервисами. Электронная регистрация таких сделок в Росреестре важный шаг к достижению поставленной цели», – комментирует руководитель цифровой платформы V-Лот Сергей Пигалев.
«Приоритет работы Росреестра - повышение качества предоставления услуг гражданам, чтобы люди могли оформлять недвижимость удобно и быстро. Благодаря механизму по переводу рынка ипотеки в цифровой формат количество таких сделок увеличилось до 50%, что в 5 раз выше показателя на начало 2020 года. До конца года планируем довести этот показатель до 60%. Благодаря взаимодействию с группой ВТБ мы предоставили гражданам и бизнесу новый инструмент по покупке и регистрации недвижимости, приобретенной с имущественных торгов. Это обеспечит технологичность процессов по оформлению таких сделок и в целом повлияет на сокращение сроков регистрации прав», - сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.
ВТБ первым из российских банков начал разработку единой цифровой платформы имущественных торгов – V-Лот. Она объединит объекты со всех электронных торговых площадок, значительно упростит процесс поиска и покупки имущества для клиента и будет выстраивать для него бесшовный путь от поиска до регистрации права собственности.
Цифровая платформа V-Лот будет включать в себя единую обогащенную витрину лотов российского рынка имущественных торгов, личный кабинет покупателя и дополнительные онлайн-сервисы. Здесь будут представлены имущество госкомпаний, непрофильные активы банков (квартиры, транспортные средства, коммерческая недвижимость и др.), лоты земельных торгов и др. Объекты будут предлагаться клиентам в том числе с дисконтом от рыночной цены.
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