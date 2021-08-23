Экономика

Группа ВТБ первой в России провела онлайн-регистрацию квартиры, приобретенной с торгов

Экономика 23.08.2021 14:35 Новости компаний
0
23.08.2021 14:35 Новости компаний


Цифровая платформа имущественных торгов V-Лот (проект группы ВТБ) провела первую в России электронную регистрацию прав собственности на недвижимость, приобретенную с имущественных торгов. Как сообщают в ВТБ, оперативно настроить процессы и отработать новую технологию удалось благодаря поддержке Росреестра. Ранее регистрация таких объектов проходила только в офлайн-режиме.
Онлайн-регистрация сделки прошла через электронный сервис группы ВТБ, после чего ее успешно зарегистрировал Росреестр. Для проведения электронной регистрации участники сделки заключают договор купли-продажи имущества и регистрируют право собственности в цифровом формате.
V-Лот готовит документы для дистанционного подписания, выгружая их на совместную платформу ВТБ и экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ). Для покупателя оформляется цифровая подпись, которую он использует в специальном приложении. Продавец (в данном случае – организатор торгов) подписывает документы также в электронном виде. После регистрации сделки в Росреестре покупатель становится собственником. Готовые документы направляются участникам процесса в цифровом виде, необходимость личного посещения регистрационных органов отсутствует.
«Мы провели первую в России электронную регистрацию недвижимости, приобретенной с торгов. При этом квартира находилась в Санкт-Петербурге, продавец жил в Кемерово, а покупатель был в Москве. Цифровизация процесса позволила участникам не ездить между городами и не пересылать оригиналы документов – они загружались и подписывались онлайн. Мы хотим сделать имущественные торги доступными широкому кругу розничных клиентов, создать единую цифровую платформу с витриной объектов и понятными онлайн-сервисами. Электронная регистрация таких сделок в Росреестре важный шаг к достижению поставленной цели», – комментирует руководитель цифровой платформы V-Лот Сергей Пигалев. 
«Приоритет работы Росреестра - повышение качества предоставления услуг гражданам, чтобы люди могли оформлять недвижимость удобно и быстро. Благодаря механизму по переводу рынка ипотеки в цифровой формат количество таких сделок увеличилось до 50%, что в 5 раз выше показателя на начало 2020 года. До конца года планируем довести этот показатель до 60%. Благодаря взаимодействию с группой ВТБ мы предоставили гражданам и бизнесу новый инструмент по покупке и регистрации недвижимости, приобретенной с имущественных торгов. Это обеспечит технологичность процессов по оформлению таких сделок и в целом повлияет на сокращение сроков регистрации прав», - сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.
ВТБ первым из российских банков начал разработку единой цифровой платформы имущественных торгов – V-Лот. Она объединит объекты со всех электронных торговых площадок, значительно упростит процесс поиска и покупки имущества для клиента и будет выстраивать для него бесшовный путь от поиска до регистрации права собственности.
Цифровая платформа V-Лот будет включать в себя единую обогащенную витрину лотов российского рынка имущественных торгов, личный кабинет покупателя и дополнительные онлайн-сервисы. Здесь будут представлены имущество госкомпаний, непрофильные активы банков (квартиры, транспортные средства, коммерческая недвижимость и др.), лоты земельных торгов и др. Объекты будут предлагаться клиентам в том числе с дисконтом от рыночной цены.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
23.08.2021 12:50
Экономика 23.08.2021 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2021 11:42
Экономика 23.08.2021 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2021 10:30
Экономика 23.08.2021 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.08.2021 12:56
Экономика 21.08.2021 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.08.2021 13:31
Экономика 20.08.2021 13:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.08.2021 12:57
Экономика 20.08.2021 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.08.2021 11:33
Экономика 20.08.2021 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.08.2021 10:55
Экономика 20.08.2021 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 15:50
Экономика 19.08.2021 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 15:24
Экономика 19.08.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 14:10
Экономика 19.08.2021 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 12:38
Экономика 19.08.2021 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 11:17
Экономика 19.08.2021 11:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 11:09
Экономика 19.08.2021 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 11:04
Экономика 19.08.2021 11:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:36
До 14 градусов похолодает в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
15:23
Жителя Волгоградской области осудят за сожженную заживо женщинуСмотреть фотографии
15:03
Здесь выступали Утесов и Кобзон: дворец культуры завода-банкрота в Волгограде остался без хозяинаСмотреть фотографии
14:37
Командира волгоградского СОБР «Вектор» проводили на пенсиюСмотреть фотографии
13:41
Эльтонский ультрамарафон в Волгоградской области выиграл бегун из Пермского краяСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде скромно почтили память жертв массированной бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
12:50
На Гремячинском ГОКе подвели итоги конкурса профессионального мастерстваСмотреть фотографии
12:20
В Волгоградской области не снижается уровень смертности от коронавирусаСмотреть фотографии
11:38
Движение через Волжскую ГЭС откроют полностью в конце неделиСмотреть фотографии
11:04
Дворник из Волгограда взял 800 тыс рублей в кредит и перевел их аферистуСмотреть фотографии
10:52
Мужчина погиб в пожаре на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:17
Массовое столкновение фур и легковушек произошло в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде УК оштрафовали за прошлогодний снегСмотреть фотографии
09:16
Приблизить новоселье: ВАИЖК выдает льготную ипотеку на новостройкиСмотреть фотографии
09:02
В больнице Волгоградской области расследуют загадочную смерть пациентаСмотреть фотографии
08:12
Пожар на подстанции в Волжском тушили более трех часовСмотреть фотографии
20:26
В Волжском тушат пожар на трансформаторной подстанции (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:10
Волгоградский журналист Александр Добрушин: Об особых правах владельца «Мерседеса», состоящего на учете в КПРФСмотреть фотографии
18:00
В Волгоградской области увеличилось количество разводовСмотреть фотографии
17:02
В Волгоградскую область вернется жара после ливня с ураганомСмотреть фотографии
16:47
Владимир Путин пообещал пенсионерам и военным по 10 и 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде судятся за остатки бизнес-империи экс-депутата ГосдумыСмотреть фотографии
13:36
Болельщики волгоградского «Ротора» заявили о проблемах в командеСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцев обрекли на жизнь среди кладбища деревьевСмотреть фотографии
11:48
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области ухудшиласьСмотреть фотографии
10:46
Жительница Урюпинска пострадала в ДТП с яхтойСмотреть фотографии
10:42
Пьяный волгоградец спровоцировал массовую авариюСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области в ночном ДТП молодой водитель угробил подругуСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области готовятся к ужесточению мер для обязательной вакцинацииСмотреть фотографии
20:21
Экс-милиционер из Волжского отсудил у государства 800 тысяч за незаконное уголовное преследованиеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 