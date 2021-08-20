В Волгоградской области полицейские нашли спящего в кустах ребенка





Полицейские разыскали 8-летнего мальчика, который накануне не вернулся домой в Котельниковском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, с заявлением об исчезновении ребенка в четверг вечером в отдел полиции обратилась его 28-летняя мать. Весь личный состав был поднят по тревоге.

Полицейские обнаружили школьника недалеко от места его проживания. Мальчик спал в кустах на постельном белье, которое взял с собой из дома. Установлено, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожало, противоправных действий в отношении него совершено не было.

Известно, что 28-летняя женщина воспитывает двоих сыновей одна. Семья на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. С ними проживает родной брат женщины, который злоупотребляет алкоголем. По словам ребенка, он не хотел возвращаться домой из-за конфликта с дядей.



