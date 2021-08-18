Водитель грузовика собрал «паровозик» из машин в Волгограде (ВИДЕО)











Сегодня водитель автомобиля "МАЗ", перевозивший металлолом, устроил массовое ДТП в Ворошиловском районе Волгограда, в котором пострадал один человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 12:20 напротив дома №21 по улице Елецкой.

По предварительной информации, 34-летний водитель грузовика не справился с управлением и врезался "Volkswagen", который в свою очередь въехал в такси. Дорожное происшествие попало на камеры уличного видеонаблюдения. На записи видно, что очевидец ДТП догадался подложить под колесо "МАЗа" тяжелый предмет, чтобы грузовик перестал двигаться по инерции и остановился.

В результате массовой аварии травмы получил водитель автомобиля "Volkswagen".

Видео: ГКУ ВО "Безопасный регион"

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области