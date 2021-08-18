В Волгоградской области почти 40 тысяч человек сидели в отпусках без зарплаты

Экономика 18.08.2021 14:04
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18.08.2021 14:04
В Волгоградской области во втором квартале этого года на работу устроились 30070 человек. При этом остались без нее 35960 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, большинство из потерявших работу – 27833 человека – уволились по собственному желанию. Под сокращение попали 857 человек, оставили работу по соглашению сторон 2243 жителя региона. При этом количество вакансий в регионе составляет 19336.
Еще около 60 тысяч человек во втором квартале этого года работали или неполный день, или сидели в отпусках без зарплаты. Последних оказалось больше всего – 38548 человек.
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