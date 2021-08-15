Московская компания пытается помешать продаже имущества завода-банкрота в Волгограде





Арбитражный суд Волгоградской области отказал ООО «КТЗ» в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде запрета реализации 26 зданий и сооружений, расположенных на территории бывшего волгоградского тракторного завода. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение арбитража.

В настоящее время на торги выставлены неэксплуатируемые здания и сооружения, собственником которых является ОАО «Территория промышленного производства «ВгТЗ». Имущество продается по начальной цене в размере 358,8 миллиона рублей на основании постановления Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП России по Волгоградской области о передаче арестованного имущества на торги. Ранее это же имущество, а в общем списке 123 позиции, выставлялось на продажу за 422 миллиона, но желающих его купить не нашлось . Позже был объявлен повторный аукцион, но цену за лот уже снизили на 15% - до 358,8 миллиона. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 30 августа текущего года.

ООО «КТЗ», которое зарегистрировано в Москве, обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Территория промышленного развития «ВГТЗ» об освобождении от ареста имущества, на которое обращается взыскание в рамках исполнительного производства. В рамках этого дела было заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета реализации зданий и сооружений. В перечне различные цеха, станции, склады и другое.

По мнению представителей московской компании, принятие данных мер необходимо для «воспрепятствования реализации вышеуказанных зданий и сооружений, что повлечет лишения залогодержателя права на заложенное имущество и обеспечения имеющейся перед ним задолженности, воспрепятствования причинению существенного имущественного ущерба истцу и нарушению прав собственника».

Однако суд отказал, пояснив, что никаких доказательств ООО «КТЗ» в обоснование необходимости принятия судом обеспечительных мер не представило. «Для принятия судом обеспечительных мер недостаточно мнения истца о целесообразности их применения и чисто субъективного опасения лица о будущей затруднительной ситуации в обеспечении имеющихся у истца задолженностей», - отмечается в документе.

ООО «КТЗ» может обжаловать судебное определение в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде в установленные законом сроки.

Согласно открытым данным, в состав «КТЗ» входит ряд машиностроительных предприятий, которые производят технику для сельского хозяйства, строительства, железнодорожной инфраструктуры и нужд Минобороны РФ.