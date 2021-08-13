В поселках Волжского отремонтируют дороги на 100 млн рублей

Общество 13.08.2021 09:50
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13.08.2021 09:50
Электронный аукцион по определению подрядчика на ремонт 17 автомобильных дорог в Волжском объявил городской комитет благоустройства и дорожного хозяйства. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена контракта составляет 100 миллионов рублей - это деньги федерального бюджета.
Победителю аукциона предстоит от ремонтировать улицы Калинина, Памфилова, Ташкентскую, Энтузиастов, Луганскую, Красных Комиссаров, Иловлинскую, Новгородскую, Царицынскую, Покровскую, Двинскую, Смоленскую, Тверскую, Береговую, Металлургическую, Спортивную (от улицы Гидростроевская до улицы Высоковольтная), улицу Матросова.
Отметим, что эти дороги находятся в поселках, которые входят в состав Волжского. Подрядчик приступит к ремонту после получения письменного указания от заказчика о начале работ. Согласно документации, такие указания должны быть выданы не позднее 19 апреля 2022 года. Ремонт 17 улиц должен быть выполнен не позднее 18 июля 2022 года.
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