Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCIDSS

Телеком 11.08.2021 13:08
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11.08.2021 13:08
Компания «Ростелеком-ЦОД» завершила процедуру сертификации всех дата-центров сети на соответствие международному стандарту по защите информации и безопасности данных в индустрии платежных карт PCI DSS версии 3.2.1. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
В 2021 году московские дата-центры успешно прошли аудит соответствия международному стандарту и в очередной раз подтвердили высокий уровень безопасности. Завершающим этапом проверки стала сертификация региональных площадок в Санкт-Петербурге, Удомле, Екатеринбурге и Новосибирске. Таким образом компания обеспечила соответствие стандарту PCIDSS всех ЦОД общей емкостью 12 500 стоек. Благодаря этому заказчики, принимающие платежи с использованием банковских карт, могут размещать свои системы в дата-центрах «Ростелеком-ЦОД» с гарантией защиты платежных данных пользователей.
«Размещение инфраструктуры в сертифицированных дата-центрах — необходимое условие для стабильной и надежной работы банков, ритейлеров и других организаций, обрабатывающих платежи. Сертификация всех площадок, включая региональные ЦОД, стала очередным шагом на пути к единому стандарту качества объектов нашей геораспределенной сети и официально гарантирует безопасность платежных данных для всех наших заказчиков в любом дата-центре “Ростелеком-ЦОД”», — отметил генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.
Стандарт PCIDSS версии 3.2.1 содержит подробные технические и организационные требования, выполнение которых гарантирует безопасную обработку данных о держателях платежных карт, а также их передачу и хранение в ИТ-системах различных организаций в рамках бизнес-процессов.
1PCIDSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — международный стандарт безопасности данных индустрии платежных карт.
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