Телеком

Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCIDSS

Телеком 11.08.2021 13:08
0
11.08.2021 13:08


Компания «Ростелеком-ЦОД» завершила процедуру сертификации всех дата-центров сети на соответствие международному стандарту по защите информации и безопасности данных в индустрии платежных карт PCI DSS  версии 3.2.1. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
В 2021 году московские дата-центры успешно прошли аудит соответствия международному стандарту и в очередной раз подтвердили высокий уровень безопасности. Завершающим этапом проверки стала сертификация региональных площадок в Санкт-Петербурге, Удомле, Екатеринбурге и Новосибирске. Таким образом компания обеспечила соответствие стандарту PCIDSS всех ЦОД общей емкостью 12 500 стоек. Благодаря этому заказчики, принимающие платежи с использованием банковских карт, могут размещать свои системы в дата-центрах «Ростелеком-ЦОД» с гарантией защиты платежных данных пользователей.
«Размещение инфраструктуры в сертифицированных дата-центрах — необходимое условие для стабильной и надежной работы банков, ритейлеров и других организаций, обрабатывающих платежи. Сертификация всех площадок, включая региональные ЦОД, стала очередным шагом на пути к единому стандарту качества объектов нашей геораспределенной сети и официально гарантирует безопасность платежных данных для всех наших заказчиков в любом дата-центре “Ростелеком-ЦОД”», — отметил генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.
Стандарт PCIDSS версии 3.2.1 содержит подробные технические и организационные требования, выполнение которых гарантирует безопасную обработку данных о держателях платежных карт, а также их передачу и хранение в ИТ-системах различных организаций в рамках бизнес-процессов.
1PCIDSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — международный стандарт безопасности данных индустрии платежных карт.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Телеком
11.08.2021 11:41
Телеком 11.08.2021 11:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.08.2021 14:12
Телеком 10.08.2021 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.08.2021 12:16
Телеком 09.08.2021 12:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.08.2021 13:04
Телеком 06.08.2021 13:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.08.2021 17:22
Телеком 05.08.2021 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.08.2021 14:33
Телеком 05.08.2021 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.08.2021 12:59
Телеком 03.08.2021 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.08.2021 16:05
Телеком 02.08.2021 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.08.2021 13:37
Телеком 02.08.2021 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.07.2021 11:46
Телеком 30.07.2021 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.07.2021 17:09
Телеком 28.07.2021 17:09
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.07.2021 15:32
Телеком 28.07.2021 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.07.2021 14:38
Телеком 27.07.2021 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.07.2021 11:39
Телеком 26.07.2021 11:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.07.2021 11:32
Телеком 23.07.2021 11:32
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:38
Суд в Волгограде заблокировал сайты по продаже QR-кодов о «липовой» вакцинацииСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде горят дачные постройкиСмотреть фотографии
16:06
«Приходите завтра»: в Волгоградской области пациенты с подтвержденным коронавирусом по несколько дней прорываются к врачамСмотреть фотографии
15:51
Волгоградским донорам костного мозга упростили регистрацию в национальном регистреСмотреть фотографии
15:46
Ревнивец с топором устроил дебош на турбазе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:31
Все в объезд: под Волгоградом еще один мост закроют на ремонтСмотреть фотографии
14:46
Цены на капусту в Волгоградской области уходят в отрывСмотреть фотографии
13:27
Центр позитронно-эмиссионной томографии построят для онкослужбы в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде умерла заслуженный врач РФСмотреть фотографии
13:08
Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCIDSSСмотреть фотографии
12:46
СК возбудил уголовное дело из-за вонючей и опасной питьевой воды в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:19
Смертность от ковида в Волгоградской области вновь достигла пиковой отметкиСмотреть фотографии
11:45
Волгоградец подменил ценники на велосипедах и обманул продавца (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:41
«Ростелеком» подключил к облачному видеонаблюдению более 300 магазинов сети «Юничел»Смотреть фотографии
11:22
Из-за незаконного кемпинга «антидорожников» под Волгоградом возбуждено делоСмотреть фотографии
10:20
Пьяный водитель из Краснодара устроил ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде дисквалифицировали директора нерадивой УКСмотреть фотографии
08:05
Жителей Волгоградской области поражает новый вирусСмотреть фотографии
23:51
Под Волгоградом 12-летний мальчик погиб, запутавшись в веревкахСмотреть фотографии
20:19
Что стало с заправкой в Волгограде через год после взрыва?: смотрим сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
Торопиться не надо: Минобрнауки РФ может наказать ректора ВГАФК за "драконовский" приказ о вакцинацииСмотреть фотографии
17:50
Волгоградский облизбирком отказал четырем самовыдвиженцам в ГосдумуСмотреть фотографии
17:23
После скандала в волгоградской больнице всплыл еще один эпизод оставления ребенка без присмотраСмотреть фотографии
17:15
Пожарные и фермеры полдня тушат огромный ландшафтный пожар в Михайловке Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
Предприимчивой волгоградке грозит реальный срок за обналичивание 9 млн рублейСмотреть фотографии
16:27
Медсестра из Волгограда с перепугу отдала аферисту полмиллиона рублейСмотреть фотографии
15:46
Клуб «Сталинград» обязали переделать вывеску на легендарном доме Павлова в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:17
Укол через решетку: осужденных вакцинируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
От коронавируса умерла 23-летняя волгоградка без хронических заболеванийСмотреть фотографии
13:30
Поставщик волгоградского пивзавода задолжал работникам более 2 млн рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 