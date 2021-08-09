



Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сегодня обратил внимание на ситуацию с нарушением прав ребенка в Волгоградской области. Доследственная проверка по этому вопросу поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СК РФ.

Ранее в СМИ было распространено видео о ненадлежащем уходе за мальчиком в одной из волгоградских больниц. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области незамедлительно была организована доследственная проверка.

Сегодня днем следователи следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда следственного управления СК России по Волгоградской области еще раз навестили малыша в инфекционной больнице, куда его поместили по решению органов системы профилактики 30 июля текущего года.

Сотрудники следственного управления передали для мальчика средства индивидуального ухода, в том числе памперсы, а также игрушки. Кроме того, они обсудили с медперсоналом учреждения состояние здоровья маленького пациента. В настоящее время мальчик продолжает находиться в индивидуальной изолированной палате, за ним организован уход. Ребенок получает питание. Вместе с малолетним пребывает его мать, в отношении которой будет решаться вопрос о необходимости лишения ее родительских прав.

Напомним, кадры заточения 2-летнего мальчика в боксе больницы облетели накануне социальные сети и СМИ. Шокирующее видео сняли мамочки, которые лежат здесь со своими детьми. Авторы видео утверждали, что к ребенку никто не подходит и его даже не кормят. На видео были запечатлены кадры, как полуголый ребенок ползает по полу, а в умывальнике лежит испачканный фекалиями памперс.

Как ранее сообщало информагентство, в СУ СК по Волгоградской области отреагировали на распространенную в пабликах и СМИ информацию об условиях пребывания ребенка в больнице. Выяснилось, что малыша поместили в больницу органы опеки после того, как его мать оставила ребенка у знакомых, чтобы он не мешал ей употреблять спиртные напитки. Следователи даже побывали ночью в больнице и убедились, что ребенок чисто одет и спит. В ситуацию вмешалась уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, которая выразила сомнение, лучше ли будет ребенку от того, что его могут лишить матери.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области



