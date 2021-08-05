Экономика

«Сильная ставка»: ПСБ запустил вклад под 6,95% годовых и повысил ставки по всей линейке срочных депозитов

Экономика 05.08.2021 13:17 Реклама
0
05.08.2021 13:17 Реклама


ПСБ предложил новый вклад «Сильная ставка» с доходностью до 6,95% годовых, который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке.Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Минимальный размер вклада - 1 млн рублей, срок размещения - 397 или 732 дня по ставке от 6,65% до 6,95% годовых в зависимости от суммы и срока. По вкладу предусмотрено пополнение в течение первых 30 дней с даты открытия. Депозит «Сильная ставка» можно открыть в любом отделении ПСБ.
Одновременно ПСБ повысил доходность по всей линейке срочных депозитов и накопительных счетов - по вкладам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности», «Акцент на процент» и «Про запас».
«Мы внимательно следим, как развиваются тенденции на рынке привлечения вкладов, как меняются предпочтения вкладчиков, и на основе этой экспертизы совершенствуем условия сберегательных продуктов банка. Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ на банковском рынке продолжается рост ставок привлечения средств физлиц. Мы видим, как поменялись настроения вкладчиков и отмечаем повышение интереса к классическим сберегательным продуктам – вкладам и накопительным счетам, дающим гарантированный доход и возможность планирования сбережений», – отмечает руководитель департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.  
Условия привлечения срочного банковского вклада «Сильная ставка»: открытие вклада возможно с 05.08.2021  в офисах ПАО «Промсвязьбанк» при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк».
Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Валюта вклада – рубли. Срок вклада: 397, 732 дня. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 30 календарных дней с даты открытия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено.
Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения Договора. 
Дополнительные условия: вклад «Сильная ставка» открывается при условии увеличения максимального совокупного баланса собственных средств клиента на текущих (в том числе к которым выпущены банковские карты), накопительных и депозитных счетах в ПСБ за июнь и июль 2021 г. на сумму вклада. 
Ставка по срочному банковскому вкладу «Сильная ставка». Сумма вклада: от 1000 000 рублей, срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 6,65%; срок вклада 732 дня, годовая процентная ставка 6,85%. Сумма вклада от 3 000 000 рублей, срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 6,7%; срок вклада 732 дня, годовая процентная ставка 6,9%. Сумма вклада от 10 000 000 рублей, срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 6,75%; срок вклада 732 дня, годовая процентная ставка 6,95%. 
Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
05.08.2021 15:24
Экономика 05.08.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2021 14:49
Экономика 05.08.2021 14:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2021 14:36
Экономика 05.08.2021 14:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2021 12:54
Экономика 05.08.2021 12:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2021 12:34
Экономика 05.08.2021 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2021 12:01
Экономика 05.08.2021 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2021 19:10
Экономика 04.08.2021 19:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2021 18:31
Экономика 04.08.2021 18:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.08.2021 15:23
Экономика 04.08.2021 15:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2021 11:12
Экономика 04.08.2021 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2021 10:39
Экономика 04.08.2021 10:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.08.2021 19:07
Экономика 03.08.2021 19:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2021 16:25
Экономика 03.08.2021 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2021 14:27
Экономика 03.08.2021 14:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2021 12:00
Экономика 03.08.2021 12:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:22
Конструктор пакетного предложения от «Ростелекома»: теперь каждый может создать свой идеальный тарифСмотреть фотографии
17:22
На севере в Волгограде прорвало водопровод с питьевой водой
15:36
Электронный документооборот «расширяет» горизонты: цифровую подпись теперь можно получить бесплатноСмотреть фотографии
14:49
На волгоградских заводах готовы платить рабочим в среднем 24 тысячи рублейСмотреть фотографии
14:33
Новое тревел-шоу МТС поможет волгоградцам спланировать отпускСмотреть фотографии
14:12
Глава СК РФ возмутился выпиской из больницы Волгограда ветерана с дырой в животеСмотреть фотографии
14:10
Розовые it-карамельки прислали в мужскую колонию в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:29
Волгоград встал в километровой пробке из-за аварииСмотреть фотографии
13:17
«Сильная ставка»: ПСБ запустил вклад под 6,95% годовых и повысил ставки по всей линейке срочных депозитовСмотреть фотографии
12:54
Бензин в Волгоградской области с начала года подорожал в среднем на полтора рубляСмотреть фотографии
12:49
Парламентские партии в Волгоградской области призвали к честной предвыборной борьбеСмотреть фотографии
12:10
Все больше и больше жителей Волгоградской области заражаются коронавирусом и умираютСмотреть фотографии
11:59
«КамАЗ» из Саратова перевернулся на затяжном повороте в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:24
Индийские военные «отожгли» на полигоне под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:44
В Волгоградской области расследуют обстоятельства смерти привитого от коронавируса врачаСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области похолодает до 13 градусовСмотреть фотографии
09:45
Суд над волгоградским генералом Михаилом Музраевым отложили из-за донесения из СИЗОСмотреть фотографии
09:06
Комфорт и современность: волгоградские строительные компании рассказали о своих планахСмотреть фотографии
21:07
Пять самовыдвиженцев в Госдуму РФ от Волгоградской области сошли с дистанцииСмотреть фотографии
19:55
Врач Михайловской ЦРБ Волгоградской области умерла от коронавируса после прививки "ЭпиВакКороной"Смотреть фотографии
18:31
В Волгоградской области растут цены на жильеСмотреть фотографии
17:30
Индия и Россия проводят совместные учения под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:00
Осуждена банда расхитителей багажа в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
16:35
«Находился в подавленном состоянии»: пациент выпал из окна ковидного госпиталя в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:23
Волгоградка ответит за прописку 20 человек на 16 квадратахСмотреть фотографии
15:29
Следователи придут в аквапарк Волжского после скандала с ребенком-аутистомСмотреть фотографии
14:28
На юге Волгограда горит степь в промышленной зоне НПЗСмотреть фотографии
14:22
Улицу Мира в Волгограде зачистят от рекламыСмотреть фотографии
14:12
Грозный и Волгоград свяжет пассажирский поездСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской области подешевел борщевой наборСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 