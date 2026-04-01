



В Городищенском районе Волгоградской области правоохранители устроили рейд по фермерским овощехранилищам в Кузьмичевском, Грачевском и Котлубанском сельских поселениях. Здесь прошла массовая проверка иностранных работников.

- По итогам рейда в отдел полиции были доставлены 6 иностранных граждан, в отношении которых составлены административные материалы за совершение различных правонарушений, - сообщили силовики.

Отметим, шестёрка задержанных теперь будет ожидать высылки на родину в центре временного содержания. Ранее аналогичный рейд состоялся в Иловлинском районе.