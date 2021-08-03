Происшествия

«Раки выползли на берег»: еще в одном водоеме Волгоградской области погибла рыба

Происшествия 03.08.2021 09:35
0
03.08.2021 09:35


Жители хутора Черкесовский Новоаннинского района Волгоградской области бьют тревогу – в пруду Казенный погибла рыба. Как рассказали ИА «Высота 102» хуторяне, они стали свидетелями и вовсе невиданного зрелища – из водоема на сушу полезли в огромном количестве раки. Мнения по поводу причины произошедшего разделились. Кто-то считает, что причиной гибели обитателей пруда стали химикаты, которые попали в пруд из-за обработки полей. Некоторые предполагают, что причиной мора рыбы стала аномальная жара, установившаяся в регионе. 

Между тем, в администрации Новоаннинского района уже отреагировали на произошедшее. "Будет поставлен вопрос о соблюдении землепользователями норм природоохранной деятельности перед главой поселения», - заверили в органе местной власти. 
Напомним, это уже не первый случай гибели рыбы в водоемах Волгоградской области. Подобное уже происходило в реках  Арчеда Фроловского района и  Кумылга Алексеевского района. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
03.08.2021 09:53
Происшествия 03.08.2021 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2021 09:51
Происшествия 03.08.2021 09:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2021 16:54
Происшествия 02.08.2021 16:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2021 16:44
Происшествия 02.08.2021 16:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2021 12:51
Происшествия 02.08.2021 12:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2021 08:59
Происшествия 02.08.2021 08:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.08.2021 10:57
Происшествия 01.08.2021 10:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.08.2021 10:45
Происшествия 01.08.2021 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.08.2021 10:32
Происшествия 01.08.2021 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.07.2021 10:03
Происшествия 31.07.2021 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.07.2021 09:35
Происшествия 31.07.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2021 16:29
Происшествия 30.07.2021 16:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2021 15:51
Происшествия 30.07.2021 15:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2021 15:15
Происшествия 30.07.2021 15:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2021 12:55
Происшествия 30.07.2021 12:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:30
В Волгограде мстительный автомобилист изрезал колеса чужой иномаркиСмотреть фотографии
13:38
В Волгограде для строительства дороги снесут коттеджи и дачиСмотреть фотографии
12:59
МТС поможет познакомиться с Красноармейским районом с помощью мобильной аудио-экскурсииСмотреть фотографии
12:36
Реставраторам кинотеатра "Победа" в Волгограде посоветовали утереть слезы и работатьСмотреть фотографии
12:12
Депутаты Волгоградской облдумы разработали новый закон перед гаражной амнистиейСмотреть фотографии
11:29
Успеваемость и активность: ВИУ РАНХиГС предоставляет скидки на обучение до 50%Смотреть фотографии
11:06
В Волгограде у наглой УК забрали домаСмотреть фотографии
10:41
«Мы что, не люди?»: прокуратура оценит действия сотрудников аквапарка в Волжском после отказа в отдыхе ребенку-аутистуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Мама двоих детей из Волжского разбилась на розовой «Тойоте» под СаратовомСмотреть фотографии
09:51
Два человека чудом выжили в «расплющенном» авто в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:35
«Раки выползли на берег»: еще в одном водоеме Волгоградской области погибла рыбаСмотреть фотографии
09:13
Дачник в Волгоградской области прописал в своем доме 43 иностранцаСмотреть фотографии
19:59
Губернатор Волгоградской области приехал в День ВДВ к бюсту МаргеловаСмотреть фотографии
19:53
Волгоградскую «Рублевку» продали за полценыСмотреть фотографии
19:51
Волгоградские общественники прокомментировали порядок аккредитации СМИ на выборыСмотреть фотографии
18:24
Волжане "варятся" в многочасовых очередях в поликлиникеСмотреть фотографии
18:20
«Чудо свершилось!»: волгоградскому малышу со СМА помог тайный благотворительСмотреть фотографии
16:58
Волгоградский Роспотребнадзор опубликовал разъяснения по обязательной вакцинацииСмотреть фотографии
16:54
Бешеную волчицу застрелили в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде поставили на рельсы завалившийся трамвайСмотреть фотографии
16:05
«Серебро в подарок»: «Ростелеком» на Юге дарит красивые телефонные номера с кодом 8 800Смотреть фотографии
15:10
Фонд капремонта Волгоградской области благоустроят за счет бюджетаСмотреть фотографии
14:55
«У нее не было хронических болезней»: молодая волгоградка умерла от ковидаСмотреть фотографии
14:21
Пациент взыскал с частной стоматологии в Волжском крупную сумму за страдания с коронкамиСмотреть фотографии
13:47
Еще один монах умер в мужском монастыре в Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
13:39
Задержанного в волгоградском супермаркете насильника девочки изолировали до осениСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Абоненты МегаФона смогут целый год бесплатно слушать Apple MusicСмотреть фотографии
13:06
Волгоградский облкомздрав обязали приспособить кареты неотложки для колясочниковСмотреть фотографии
12:51
Под Волгоградом водитель попал в занос и сбил детей-велосипедистовСмотреть фотографии
12:41
Прикурившему от Вечного огня волгоградцу грозит уголовное наказаниеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 