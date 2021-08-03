«Раки выползли на берег»: еще в одном водоеме Волгоградской области погибла рыба





Жители хутора Черкесовский Новоаннинского района Волгоградской области бьют тревогу – в пруду Казенный погибла рыба. Как рассказали ИА «Высота 102» хуторяне, они стали свидетелями и вовсе невиданного зрелища – из водоема на сушу полезли в огромном количестве раки. Мнения по поводу причины произошедшего разделились. Кто-то считает, что причиной гибели обитателей пруда стали химикаты, которые попали в пруд из-за обработки полей. Некоторые предполагают, что причиной мора рыбы стала аномальная жара, установившаяся в регионе.





Между тем, в администрации Новоаннинского района уже отреагировали на произошедшее. "Будет поставлен вопрос о соблюдении землепользователями норм природоохранной деятельности перед главой поселения», - заверили в органе местной власти.

Напомним, это уже не первый случай гибели рыбы в водоемах Волгоградской области. Подобное уже происходило в реках Арчеда Фроловского района и Кумылга Алексеевского района.



