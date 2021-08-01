В Волгоградской области автомобиль с водителем утонули в озере





Автомобиль «Лада Ларгус», которым управлял 48-летний мужчина, опрокинулся в озеро, мужчина погиб. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла накануне вечером в Урюпинском районе.

По предварительной информации, легковушка двигалась по грунтовой дороге «ст. Михайловская- х. Форштадский». Водитель не справился с управлением, выехал на левую обочину по ходу движения автомобиля и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в озеро Подпешное. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.



