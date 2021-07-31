ЗАГСы Волгоградской области меняют график работы

Общество 31.07.2021 14:09
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31.07.2021 14:09
Органы, осуществляющие государственную услугу по регистрации актов гражданского состояния в Волгоградской области, с 1 октября будут начинать работу на полчаса раньше. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ облкомюстиции, согласно новому графику работы, все ЗАГСы в регионе с понедельника по субботу осенью будут принимать посетителей с 8:30 и заканчивать работу в 17:30. Обеденное время установлено с 13:00 до 14:00. Воскресенье – выходной.
Согласно открытым сведениям, сейчас отделы ЗАГС работают в регионе с 9:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.
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