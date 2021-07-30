Расследования 30.07.2021 19:29
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30.07.2021 19:29
Жители домов №9,11 по ул. Батальонной и дома №72а по проспекту Ленина в Центральном районе Волгограда с ужасом ждут появления очередной новостройки рядом со своими многоэтажками. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, по проспекту Ленина, 72 располагался комплекс зданий, в которых размещался АО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений». Однако в апреле этого года имущество акционерного общества было продано на торгах. Покупателем комплекса зданий и земельного участка площадью более 8 тысяч квадратных метров стало физическое лицо – Владимир Владимирович Шмидт, который приобрел лот за 55 миллионов рублей.
Как следует из данных кадастровой карты, теперь разрешенный вид использования участка - "для иных видов жилой застройки, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)". Владимир Владимирович Шмидт, тот самый, что выкупил землю, стал одним из учредителей ООО «Парклайн», зарегистрированном в июне этого года. Офис компании располагается как раз по адресу бывшего АО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» на проспекте Ленина, 72, где, как опасаются жильцы, уже может появиться новая высотка. На такие мысли их натолкнула обнаруженная на просторах интернета информация о том, что новый владелец участка в престижном месте Центрального района имеет отношение к жилому строительству в регионе. По данным системы СПАРК, одним из учредителей ООО "Парклайн" является Жанна Божко, директор и единственный учредитель компании "Ваш выбор", которая строила известные в Волгограде жилые комплексы: "Олежкина слобода", "Мишино", "Артхаус", "Снегири" и другие.
Между тем, здания акционерного общества уже начали разбирать. А на днях, по словам жильцов близлежащих домов, на территории работала буровая установка. «Начали бурить в половине шестого утра так, что окна дребезжали. Наверное, брали пробы грунта для проекта будущей многоэтажки», - предположили волгоградцы.
Каким образом собираются втиснуть высотку на сравнительно небольшом участке, если у его собственника есть такие планы, горожане не понимают. «Расстояние до дома №72а по проспекту Ленина до этого места – всего 23 метра. Если здесь собираются строить дом, то он полностью перекроет обзор нашим квартирам – мы не увидим ни стадиона, ни Волги. Хотя в свое время платили деньги, покупая здесь жилье, в том числе и за возможность чувствовать себя не в каменном мешке. Мы были уверены, что времена точечной застройки, когда возводили высотки чуть ли не во дворах многоэтажек, остались позади вместе с бывшими мэрами. Очень хочется надеяться, что такого больше не повторится, но скажем честно, верится в это с трудом», - делятся жители.
Волгоградцы опасаются, что будущая стройка отразится негативным образом на состоянии их жилищ. «Вряд ли кто-то будет переживать, что в наших домах могут появиться трещины, а нам придется долгое время жить на стройплощадке – в шуме и пыли. Нас интересует вопрос – когда произошло изменение назначения этого земельного участка, выдано ли уже разрешение на строительство и какие обязательные по закону процедуры были для этого проведены?», - задают вопросы горожане.
Эти вопросы информагентство адресовало в администрацию Волгограда, где пояснили, что участок по проспекту Ленина, 72 находится в жилой зоне среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, которая позволяет следующие виды использования участка: среднеэтажная жилая застройка; многоэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание; территории общего пользования; хранение автотранспорта; обеспечение внутреннего правопорядка. Собственник участка получил градостроительный план 22 июня 2021 года, однако за разрешением на строительство он не обращался. Здесь также уточнили, что «все экспертизы и геологические изыскания проводятся застройщиком на этапе проектирования. Данные, полученные в результате этих изысканий, застройщик обязан учитывать в процессе проектирования объектов застройки. В противном случае ему не будет выдано разрешение на строительство», - пояснили в администрации города.
Корреспонденту ИА "Высота 102" удалось связаться с собственником участка Владимиром Владимировичем Шмидтом, который подтвердил, что собирается построить на этой территории два семиэтажных одноподъездных дома. "Мы будем строить элитное жилье, так и напишите, здесь будет город-сад. Мы сохраним вековые деревья, которые здесь растут, посадим новые, облагородим территорию, и будем вместе с жильцами соседних домов пользоваться этими благами", - пояснил он. Он также заявил, что знает о недовольстве жильцов близлежащих домов, с которыми застройщики собираются встречаться и обсуждать возникающие вопросы или проблемы. Владимир Шмидт уточнил, что разрешение на строительство еще не получено, однако компания собирается это сделать. На вопрос, не отразится ли будущая стройка на прочности соседних домов, собственник участка заверил, что строительство будет вестись со строгим соблюдением всех норм и людям не стоит по этому поводу волноваться.
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