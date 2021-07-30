



Жители домов №9,11 по ул. Батальонной и дома №72а по проспекту Ленина в Центральном районе Волгограда с ужасом ждут появления очередной новостройки рядом со своими многоэтажками. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, по проспекту Ленина, 72 располагался комплекс зданий, в которых размещался АО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений». Однако в апреле этого года имущество акционерного общества было продано на торгах. Покупателем комплекса зданий и земельного участка площадью более 8 тысяч квадратных метров стало физическое лицо – Владимир Владимирович Шмидт, который приобрел лот за 55 миллионов рублей.





Как следует из данных кадастровой карты, теперь разрешенный вид использования участка - "для иных видов жилой застройки, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)". Владимир Владимирович Шмидт, тот самый, что выкупил землю, стал одним из учредителей ООО «Парклайн», зарегистрированном в июне этого года. Офис компании располагается как раз по адресу бывшего АО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» на проспекте Ленина, 72, где, как опасаются жильцы, уже может появиться новая высотка. На такие мысли их натолкнула обнаруженная на просторах интернета информация о том, что новый владелец участка в престижном месте Центрального района имеет отношение к жилому строительству в регионе. По данным системы СПАРК, одним из учредителей ООО "Парклайн" является Жанна Божко, директор и единственный учредитель компании "Ваш выбор", которая строила известные в Волгограде жилые комплексы: "Олежкина слобода", "Мишино", "Артхаус", "Снегири" и другие.

Между тем, здания акционерного общества уже начали разбирать. А на днях, по словам жильцов близлежащих домов, на территории работала буровая установка. «Начали бурить в половине шестого утра так, что окна дребезжали. Наверное, брали пробы грунта для проекта будущей многоэтажки», - предположили волгоградцы.





Каким образом собираются втиснуть высотку на сравнительно небольшом участке, если у его собственника есть такие планы, горожане не понимают. «Расстояние до дома №72а по проспекту Ленина до этого места – всего 23 метра. Если здесь собираются строить дом, то он полностью перекроет обзор нашим квартирам – мы не увидим ни стадиона, ни Волги. Хотя в свое время платили деньги, покупая здесь жилье, в том числе и за возможность чувствовать себя не в каменном мешке. Мы были уверены, что времена точечной застройки, когда возводили высотки чуть ли не во дворах многоэтажек, остались позади вместе с бывшими мэрами. Очень хочется надеяться, что такого больше не повторится, но скажем честно, верится в это с трудом», - делятся жители.





Волгоградцы опасаются, что будущая стройка отразится негативным образом на состоянии их жилищ. «Вряд ли кто-то будет переживать, что в наших домах могут появиться трещины, а нам придется долгое время жить на стройплощадке – в шуме и пыли. Нас интересует вопрос – когда произошло изменение назначения этого земельного участка, выдано ли уже разрешение на строительство и какие обязательные по закону процедуры были для этого проведены?», - задают вопросы горожане.





Эти вопросы информагентство адресовало в администрацию Волгограда, где пояснили, что участок по проспекту Ленина, 72 находится в жилой зоне среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, которая позволяет следующие виды использования участка: среднеэтажная жилая застройка; многоэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание; территории общего пользования; хранение автотранспорта; обеспечение внутреннего правопорядка. Собственник участка получил градостроительный план 22 июня 2021 года, однако за разрешением на строительство он не обращался. Здесь также уточнили, что «все экспертизы и геологические изыскания проводятся застройщиком на этапе проектирования. Данные, полученные в результате этих изысканий, застройщик обязан учитывать в процессе проектирования объектов застройки. В противном случае ему не будет выдано разрешение на строительство», - пояснили в администрации города.