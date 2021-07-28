Банк «Открытие»: доходность ОФЗ падает вследствие роста спроса нерезидентов

Экономика 28.07.2021 15:24
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28.07.2021 15:24
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич прокомментировал тренды рынка ОФЗ, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Доходность десятилетних ОФЗ опустилась ниже 7% годовых – ранее на таком уровне она находилась в середине марта этого года. Снижение доходности вызвано решением Банка России поднять ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 6,5%. И хотя его обновленный прогноз допускает дальнейший рост ставки вплоть до 7,5%, рынки начинают отыгрывать назад свои ожидания по росту ставки на основании макроэкономических данных. Так, на протяжении последних двух недель недельная инфляция замедлилась до уровня предыдущих лет, а темп роста обрабатывающей промышленности по отношению к аналогичному месяцу 2019 г. снизился с 11,4% в марте до 4,3% в июне. На этом фоне доходность десятилетних российских гособлигаций за прошедшую неделю упала с 7,2 до 7%.
Прирост промышленного производства к аналогичному месяцу 2019 г. составил 2,3%, замедлившись по сравнению с 3,3% месяцем ранее. Основной фактор замедления – динамика обрабатывающего сектора, которая с устранением сезонности в июне снизилась на 0,8% м/м; прирост к аналогичному месяцу 2019 г. составил 4,3%, замедлившись с 6,9% в мае.
Потребительские цены на неделе с 13 по 19 июня стабилизировались, а неделей ранее их среднедневной рост резко замедлился до уровня менее 0,01%. Впервые в 2021 г. на протяжении двух недель подряд инфляция не превышает уровни аналогичных недель 2017-2020 г.г. Годовые темпы инфляции стабилизировались на уровне 6,5% г/г. Недельные данные безусловно волатильны и рассчитываются на основании наблюдений по сокращенному перечню товаров и услуг, поэтому не могут выступать надежным свидетельством замедления. Однако это первый сигнал, что от индекса потребительских цен по итогам июля можно ждать появления позитивных для экономики тенденций.
В условиях замедления инфляции можно ожидать скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики и роста спроса на облигации, в том числе среди нерезидентов. После решения ЦБ они стали активнее скупать ОФЗ – на фоне слабой макроэкономической динамики нерезиденты ожидают окончания цикла ужесточения ДКП и постепенного снижения ставок. Если оно продолжится, это позволит рассчитывать не только на высокий купонный доход, но и на заметную рыночную переоценку.
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