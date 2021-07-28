Сбер провёл серию отраслевых ESG-риск-саммитов

Экономика 28.07.2021 13:52 Новости компаний
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28.07.2021 13:52 Новости компаний
Сбербанк провел серию отраслевых ESG риск-саммитов для сотрудников, корпоративных клиентов банка, представителей власти и рейтинговых агентств. Всего как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, прошло шесть саммитов, посвящённых металлургии, электроэнергетике, угольной, нефтегазовой и химической промышленности и сельскому хозяйству. Отраслевые встречи предварял вводный саммит, в котором приняли участие представители Сбера, ЦБ и научного сообщества.
Запрос со стороны общества и государств на соблюдение принципов ESG меняет правила ведения бизнеса во многих отраслях. Принципы ESG требуют от компаний заботиться об окружающей среде и способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Компании, анализирующие свои риски и возможности в области ESG-факторов, становятся более конкурентоспособными: им проще получать банковское финансирование и заниматься экспортом своей продукции. Сбербанк поддерживает компании, учитывая их усилия по трансформации при принятии решений о кредитовании проектов.
Участники саммитов обсуждали эти проблемы, вопросы адаптации к новым реалиям и эффективное управление ESG-рисками. В качестве спикеров, в частности, выступили губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Воронежской области Александр Гусев, статс-секретарь-заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, директор Департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
«Сбер, как компания, нацеленная на лидерство в области ESG на национальном и международном уровнях, не только самостоятельно внедряет и использует в своей деятельности принципы, направленные на устойчивое развитие и создание экономики процветания, эффективной для общества и сохранения окружающей среды, но и готов делиться своим опытом с заинтересованными сторонами — инвесторами, партнёрами, государством, клиентами. Мы абсолютно уверены, что каждая компания должна нести ответственность за своё воздействие на планету в целом, а также стремиться к тому, чтобы её деятельность содействовала экономическому благополучию всех без исключения участников. Обмен практиками в этой области будет способствовать скорейшему внедрению ESG-принципов в нашей стране, что, несомненно, самым положительным образом отразится как на бизнесе, так и на благополучии граждан. Считаю, что подобные ESG-риск-саммиты нужно организовывать на регулярной основе», -отмечает Джангир Джангиров, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Риски».
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