Экономика

ВТБ: спрос на загородные дома вырос в первом полугодии на 40%

Экономика 28.07.2021 10:59 Новости компаний
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28.07.2021 10:59 Новости компаний


ВТБ по итогам первого полугодия нарастил объем ипотечных сделок с загородной недвижимостью на 40%, до 9,2 млрд рублей. В связи с ростом спроса в этом сегменте в августе банк запускает программу кредитования объектов ИЖС по ставке от 8,9%. Об этом, как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка,  заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.
Регионами-лидерами по объему сделок с загородной недвижимостью на вторичном рынке в ВТБ с начала этого года стали Москва и область (3,6 млрд руб.), Республика Татарстан (764 млн), Ростовская (297 млн), Оренбургская (264 млн) и Новосибирская области (257 млн).
«Ипотека на строительство дома имеет огромный потенциал у населения. Пандемия и возможность перейти на удаленный формат работы простимулировали рост спроса на жилые дома за пределами мегаполисов. Только за первое полугодие объем таких сделок на вторичном рынке в ВТБ вырос на 40%, до 9,2 млрд рублей. Несмотря на снятие большей части ограничений, российским семьям по-прежнему хочется приобрести в собственность свой дом, а не только квартиру. Это удобнее и выгоднее, ведь по сопоставимой цене в городах заемщикам могут быть доступны лишь квартиры меньшей площади», - заявил Анатолий Печатников.
Топ-менеджер анонсировал, что с августа ВТБ начнет выдавать ипотеку на строительство домов. Она позволит оформить кредит на строительство собственного дома и покупку земельного участка в коттеджном поселке. Условия являются наиболее выгодными на рынке: ставка составит 8,9% для зарплатных клиентов и 9,2% - для остальных заемщиков. На первом этапе банк будет кредитовать объекты с комплексной застройкой от аккредитованных застройщиков. По словам зампреда ВТБ, для клиента этот путь приобретения своего дома является более безопасным и предсказуемым, так как всю необходимую инфраструктуру в коттеджном поселке создает сам застройщик.
Кредит будет выдаваться на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Ипотеку можно будет получить по двум документам с первым взносом от 30%. По условиям программы можно приобрести строящийся дом в аккредитованном у банка коттеджном поселке. Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 20 млн рублей, для остальных регионов - 10 млн.
Напомним, ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого полугодия 2021 г. банк выдал более 166 тыс. жилищных кредитов на 516 млрд рублей, что на треть превышает результат января-июня прошлого года. По итогам этого года ВТБ намерен довести объем выдач жилищных кредитов до 1,2 трлн рублей, увеличив свои результаты относительно прошлого года в пределах 30%.

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