От коронавируса умер 28-летний житель Волгоградской области





Жертвой коронавируса в Волгоградской области стал 28-летний житель Камышина. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, у молодого человека было хроническое заболевание иммунной системы. COVID-19 с двухсторонней пневмонией у него выявили в результате обследования, после чего госпитализировали в городскую больницу №1 Камышина. Помочь молодому мужчине не смогли.

От коронавируса в регионе за сутки скончались еще 10 человек в возрасте от 44 до 82 лет. Всего от нового вируса умерли 1707 жителей.

Выявлено 316 новых случаев COVID-19. Наибольшее число заболевших регистрируется в Волгограде - 103 случая, в Волжском - 76 и в Городищенском районе - 29. Вылечились за сутки 159 пациентов.



