От коронавируса умер 28-летний житель Волгоградской области

Здравоохранение 23.07.2021 14:16
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23.07.2021 14:16
Жертвой коронавируса в Волгоградской области стал 28-летний житель Камышина. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, у молодого человека было хроническое заболевание иммунной системы. COVID-19 с двухсторонней пневмонией у него выявили в результате обследования, после чего госпитализировали в городскую больницу №1 Камышина. Помочь молодому мужчине не смогли.
От коронавируса в регионе за сутки скончались еще 10 человек в возрасте от 44 до 82 лет. Всего от нового вируса умерли 1707 жителей.
Выявлено 316 новых случаев COVID-19. Наибольшее число заболевших регистрируется в Волгограде - 103 случая, в Волжском - 76 и в Городищенском районе - 29. Вылечились за сутки 159 пациентов.
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