Общество 25.07.2021 20:17
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25.07.2021 20:17
Около 30 жителей поселка Царицын Городищенского района Волгоградской области могут остаться без своих участков из-за банкротства садового товарищества «Диана». СНТ подало иск в суд о межевании территории, чтобы расплатиться со своими долгами. Как сообщила ИА «Высота 102» жительница Мария Ковалева, эта новость повергла их в шок, поскольку об иске они узнали несколько дней назад. «Если отнимут участок, куда мне деваться с тремя малолетними детьми?»,- задается вопросом многодетная мать, у которой дача в СНТ является ее единственным жильем.
Как же так получилось, что дачники могут лишиться своей недвижимости? В 90-е годы участки для ведения садоводства выделила администрация Городищенского района. Тогда правила оформления участков были простыми. Но потом выяснилось, что ни жители, ни само дачное товарищество не предприняли никаких мер по занесению координат в кадастровый учет. Поэтому сейчас при межевании границ получилась такая неразбериха. Оказалось, что на кадастровой карте нет подтверждений нарезки участков. Поэтому и администрация Городищенского района является одним из ответчиков в судебном процессе по иску, который подал конкурсный управляющий СНТ "Диана", находящегося в стадии банкротства. Истец хочет уточнить границы десяти земельных участков членов СНТ, совпадающих с границами населенного пункта, и добиться признания права собственности на территории, занимаемые десятью дачными участками. В таком случае, действительно, дачникам придется или вновь выкупать свои участки у СНТ, или, что еще хуже, они просто могут навсегда лишиться права владения ими, если не смогут этого сделать. У конкурсного управляющего своя правда - в СНТ должна быть проведена ревизия имущества в рамках объявленной процедуры банкротства, чтобы садоводческое товарищество могло расплатиться по своим долгам.
Обескураженные дачники не понимают, на каких основаниях это возможно, ведь все подтверждающие документы на дачную недвижимость у всех владельцев есть на руках. «Участки мы выкупили у администрации Городищенского района, и каждый наш дом имеет кадастровый номер», - утверждают они. Люди не намерены отдавать свои дома, и заявили, что будут защищать свои интересы в суде. Первое судебное разбирательство пройдет уже 12 августа. Редакция «Высота 102» будет следить за продолжением истории жителей поселка Царицын.
Напомним, СНТ «Диана» сейчас проходит процедуру банкротства. Дебиторская задолженность выставлена на торги. Сумма лота превышает 10,9 миллиона рублей. Победителем будет признан участник, предложивший максимальную цену за приобретение права на неоплаченные взносы членов дачного общества.
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