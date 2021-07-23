На матчи волгоградского "Ротора" пустят только 500 болельщиков

Спорт 23.07.2021 13:44
0
23.07.2021 13:44
Количество болельщиков на матчах «Ротора» в Волгограде теперь не будет превышать 500 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, таково было решение регионального Роспотребнадзора, который разрешил проведение спортивных мероприятий с одновременным присутствием на стадионе не более полутысячи человек.
Новая мера не коснется ближайшего матча с участием волгоградского клуба и «СКА-Хабаровск», который состоится в эту субботу, 24 июля. Ограничение начнет действовать только с 31 июля, когда «Ротор» будет встречаться с «Волгарем» на домашней арене.
Фото сайта АНО СК "Ротор".
Реклама
Еле проснулись: волгоградский "Ротор" сыграл вничью с клубом из Подмосковья17.07.2021 21:08
Спорт 17.07.2021 21:08
Волгоградский «Ротор» открыл ничьей сезон в ФНЛ10.07.2021 21:02
Спорт 10.07.2021 21:02
На «Волгоград Арене» предлагают места для болельщиков за миллион рублей01.07.2021 12:46
Спорт 01.07.2021 12:46
Волгоградский «Ротор» проведет первый матч в ФНЛ с клубом бывшего главного тренера16.06.2021 15:05
Спорт 16.06.2021 15:05
В парке Волгограда трансляцию матчей Евро-2020 прекратили из-за COVID-1912.06.2021 13:39
Спорт 12.06.2021 13:39
Зона просмотра матчей Евро-2020 открылась в волгоградском парке11.06.2021 22:26
Спорт 11.06.2021 22:26
Леонид Слуцкий на своем будущем стадионе в Волгограде пробил пенальти в каске04.06.2021 15:31
Спорт 04.06.2021 15:31
Волгоградский «Ротор» уволил очередного главного тренера26.05.2021 13:44
Спорт 26.05.2021 13:44
Волгоградский боксер победил «Русскую Кувалду» и завоевал пояс WBC Silver22.05.2021 10:32
Спорт 22.05.2021 10:32
В волгоградском «Роторе» больше не будут жаловаться на вылет из РПЛ21.05.2021 15:41
Спорт 21.05.2021 15:41
Жалобу волгоградского «Ротора» на перенос матча соперников отклонили20.05.2021 14:38
Спорт 20.05.2021 14:38
Конец позора: волгоградский «Ротор» покинул РПЛ16.05.2021 17:59
Спорт 16.05.2021 17:59
На грани вылета: волгоградский "Ротор" после ничьей с "Рубином" может покинуть премьер-лигу16.05.2021 16:21
Спорт 16.05.2021 16:21
В Волгограде завершился всероссийский турнир по дзюдо09.05.2021 17:13
Спорт 09.05.2021 17:13
Самый лучший матч: болельщики захвалили волгоградский "Ротор" после проигрыша "Сочи"08.05.2021 09:50
Спорт 08.05.2021 09:50
Реклама