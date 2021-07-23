Спорт

На матчи волгоградского "Ротора" пустят только 500 болельщиков

Спорт 23.07.2021 13:44
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23.07.2021 13:44


Количество болельщиков на матчах  «Ротора» в Волгограде теперь не будет превышать 500 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, таково было решение регионального Роспотребнадзора, который разрешил проведение спортивных мероприятий с одновременным присутствием на стадионе не более полутысячи человек.
Новая мера не коснется ближайшего матча с участием волгоградского клуба и «СКА-Хабаровск», который состоится в эту субботу, 24 июля.  Ограничение начнет действовать только с 31 июля, когда «Ротор» будет встречаться с «Волгарем» на домашней арене. 
Фото сайта  АНО СК "Ротор". 

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