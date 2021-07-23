На матчи волгоградского "Ротора" пустят только 500 болельщиков





Количество болельщиков на матчах «Ротора» в Волгограде теперь не будет превышать 500 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, таково было решение регионального Роспотребнадзора, который разрешил проведение спортивных мероприятий с одновременным присутствием на стадионе не более полутысячи человек.

Новая мера не коснется ближайшего матча с участием волгоградского клуба и «СКА-Хабаровск», который состоится в эту субботу, 24 июля. Ограничение начнет действовать только с 31 июля, когда «Ротор» будет встречаться с «Волгарем» на домашней арене.

Фото сайта АНО СК "Ротор".



