Два человека погибли на сгоревшей даче под Волгоградом

Происшествия 22.07.2021 09:47
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22.07.2021 09:47
Мужчина и женщина, возраст которых не установлен, погибли минувшей ночью при пожаре в СНТ «Центральный» в Дубовском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, сгорели дачный домик и пристройка к нему общей площадью 32 квадратных метра. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 01.44. Расчетам 35-й пожарно-спасательной части удалось потушить огонь только к 02.38. Причина пожара устанавливается.
В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту гибели людей на пожаре проводится доследственная проверка. Установлено, что погибли пожилые супруги. По предварительным данным, пожар вспыхнул около 2 часов ночи. Первыми задымление увидели соседи, которые сразу же вызвали на место ЧП пожарные службы. Возгорание было оперативно ликвидировано, но спасти семейную пару не удалось.
По данным специалистов, очаг возгорания расположен в помещении кухни, где была установлена дровяная печь.
ГУ МЧС России по Волгоградской области убедительно просит граждан соблюдать меры пожарной безопасности: эксплуатировать электроприборы в соответствии с инструкцией, не пользоваться самодельной бытовой техникой, не перегружать электросеть включением сразу нескольких мощных приборов. Не рекомендуется оставлять без присмотра включенную газовую плиту и открытый огонь и курить в постели.
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