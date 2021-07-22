Два человека погибли на сгоревшей даче под Волгоградом

По данным специалистов, очаг возгорания расположен в помещении кухни, где была установлена дровяная печь.

ГУ МЧС России по Волгоградской области убедительно просит граждан соблюдать меры пожарной безопасности: эксплуатировать электроприборы в соответствии с инструкцией, не пользоваться самодельной бытовой техникой, не перегружать электросеть включением сразу нескольких мощных приборов. Не рекомендуется оставлять без присмотра включенную газовую плиту и открытый огонь и курить в постели.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту гибели людей на пожаре проводится доследственная проверка. Установлено, что погибли пожилые супруги. По предварительным данным, пожар вспыхнул около 2 часов ночи. Первыми задымление увидели соседи, которые сразу же вызвали на место ЧП пожарные службы. Возгорание было оперативно ликвидировано, но спасти семейную пару не удалось.