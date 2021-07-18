Расследования 18.07.2021 09:57
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18.07.2021 09:57
Полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве, совершенном в отношении жителя Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе регионального главка МВД, жертвой 29-летнего мужчины стал 86-летний житель Центрального района. Преступление в отношении пожилого человека было совершено еще в мае текущего года. Тогда пенсионеру на телефон позвонил неизвестный. Имитируя голос сына, он сообщил, что попал в ДТП и ему срочно нужны деньги, чтобы урегулировать вопрос с пострадавшими. Волгоградец поверил звонившему, собрал 300 тысяч рублей и передал подъехавшему к дому водителю автомашины. Через некоторое время пенсионер позвонил сыну, который сообщил, что не попадал ни в какое ДТП. Заявитель описал полицейским приметы водителя и вспомнил фрагмент номера автомобиля.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Воронежской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 29-летний неработающий мужчина, имеющий три гражданства и проживающий на территории Луганской области. Подозреваемый сознался в содеянном. Установлено, что он выполнял функцию так называемого курьера по передаче денег организаторам телефонных мошенничеств от таксистов, имея при этом процент от незаконного заработка.
Возбуждено уголовное. Решается вопрос о доставлении подозреваемого в Волгоград для проведения следственных действий.
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