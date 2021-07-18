Общество

В Волгоградской области резко сократилась ожидаемая продолжительность жизни

Общество 18.07.2021 19:10
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18.07.2021 19:10


В Волгоградской области ожидаемая продолжительность жизни при рождении сократилась более, чем на два года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, это самый худший показатель в ЮФО.
Так, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в регионе составила всего 71,98 лет, тогда как в 2019 году все выглядело гораздо оптимистичнее – жителям Волгоградской области предрекали жить до 74,07 лет. В Южном федеральном округе этот показатель вырос лишь в Севастополе – с 73,53 до 73,58 лет. В других регионах сокращение ожидаемой продолжительности жизни оказалось меньшим, чем в Волгоградской области.
Например, в Адыгее разница между данными за 2019 и 2020 год составила всего 0,58 лет (73, 85 и 73,27 лет соответственно), в Крыму – 1,51 (72,71 и 71,20 лет соответственно). Сокращение ожидаемой продолжительности жизни в Краснодарском крае составило 1,67  (73,91 и 72,24 лет соответственно), в Астраханской области – 1,68 лет (73,86 и 72,01), в Ростовской области – 1,65 (73,69 и 72,04). Надо отметить, что в 2019 году в Волгоградской области после Калмыкии был самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

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