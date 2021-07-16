В облздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе под Волгоградом

Происшествия 16.07.2021 16:40
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16.07.2021 16:40
По уточненным данным восемь человек пострадали в результате столкновения Chevrolet Orlando и Lada Granta на трассе Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области. В больницу №25 в Волгограде госпитализированы 16-летний подросток и его 35-летний отец — оба жители Михайловки, в момент аварии находились в Lada Granta.
В отечественном автомобиле находился 13-летний ребенок, также житель Михайловки — его доставили в больницу №7 в Волгограде. В этот же медицинский центр госпитализирован 5-летний пассажир Chevrolet Orlando, в котором ехала семья из Саратовской области. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести.
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