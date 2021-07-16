Экономика

«Таможенная карта»: более половины оборотов платежной системы в первом полугодии 2021 года приходится на автопром и импортеров электротоваров

Экономика 16.07.2021 14:12 Новости компаний
0
16.07.2021 14:12 Новости компаний


По данным платежной системы «Таможенная карта» (входит в группу банка «Открытие»), лидерами по оборотам таможенных платежей в компании в первом полугодии 2021 года стали автопром, а также импортеры электроники и электротоваров. За январь-июнь их доля в общем объеме достигла 52%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Аналитики платежной системы «Таможенная карта» в качестве ключевых трендов развития рынка международной торговли последних лет выделяют трансформацию его инфраструктуры: цифровизацию, повышение уровня его прозрачности и доступности для бизнеса.
Во-первых, современные технологии существенно ускорили процесс таможенного оформления поставок. По данным Федеральной таможенной службы, по импорту около 20% всех деклараций выпускается полностью автоматически. Это занимает в среднем полтора часа – при условии соблюдения всех требований ФТС.
Во-вторых, за последние 10 лет произошел скачок в развитии международной онлайн-торговли и маркетплейсов, что привело к росту объёма международных почтовых отправлений (посылок) более чем в 30 раз.
В рамках государственной политики импортозамещения произошла трансформация структуры российского импорта. Сегодня более половины составляют технологические товары: машины, транспортные средства, электрическое оборудование, продукция химпрома, при этом доля не продовольственного импорта снизилась. По экономическому назначению это товары промежуточного потребления, необходимые для производства конечных продуктов внутри России. 
Импорт товаров в Россию в стоимостном выражении за последние 20 лет вырос в шесть раз*. Платежная система «Таможенная карта» и информационное агентство РИА Новости подготовили совместный проект «Российский импорт в цифрах и фактах». В нем содержится детальный анализ тенденций, динамики, объемов и структуры импорта России, начиная с 2000 года. Особое внимание уделено развитию рынка, актуальным вопросам для импортеров – маркировке и цифровизации сервисов.
Проект реализован в рамках информационной кампании, посвященной 21-летию «Таможенной карты».
«Таможенная карта более 20 лет является одним из активных участников международной торговли. Мы отмечаем, что внедрение дистанционных сервисов и уход от бумажного документооборота при транзграничном перемещении грузов существенно упрощает бизнесу жизнь и делает международную торговлю доступнее. Произошли качественные изменения структуры импорта – основную долю составляют технологические товары. Сегодня основным трендом в продажах является резкий рост доли интернет-покупок, при этом доля продаж через маркетплейсы выросла до 62%. Безусловно это оказало влияние на ведение бизнеса как импортёров, так и экспортёров. Информационный проект «Российский импорт в цифрах и фактах» отражает ключевые факты развития внешней торговли в России за 20 лет и современные тренды», – отметил Андрей Возмилов, генеральный директор «Таможенной карты».

*По данным Банка России.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
16.07.2021 14:08
Экономика 16.07.2021 14:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.07.2021 13:12
Экономика 16.07.2021 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.07.2021 12:35
Экономика 16.07.2021 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.07.2021 11:43
Экономика 16.07.2021 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.07.2021 11:42
Экономика 16.07.2021 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.07.2021 10:53
Экономика 16.07.2021 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.07.2021 10:46
Экономика 16.07.2021 10:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2021 17:31
Экономика 15.07.2021 17:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2021 16:58
Экономика 15.07.2021 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2021 14:35
Экономика 15.07.2021 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2021 13:18
Экономика 15.07.2021 13:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.07.2021 12:46
Экономика 15.07.2021 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2021 11:19
Экономика 15.07.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2021 11:14
Экономика 15.07.2021 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2021 09:25
Экономика 15.07.2021 09:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:29
Вандалы орудуют на пляжах и в парках ВолгоградаСмотреть фотографии
14:29
Антирекорд лета по заболеваемости COVID-19 побит в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде вскрыли первый случай мошенничества с сертификатами о вакцинации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Пожаром на Латошинской в Волгограде замаскировали убийствоСмотреть фотографии
13:01
«Хватило бы на 32 миллиона доз»: уголовное дело крупной банды наркодилеров рассмотрят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:43
Внимание, каракурты!: ядовитые пауки покусали 12 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Волгоградское УФАС требует от «Метроэлектротранса» возврата имуществаСмотреть фотографии
11:42
В поселке Сады Придонья появился поющий фонтанСмотреть фотографии
11:37
Прокуратура и суд вступились за «Остров Людникова» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:14
Водитель «Газели» пострадал в ДТП с автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
Волгоградский противочумный институт оказался в центре скандала с закупками криохранилищСмотреть фотографии
10:26
Парк Героев откроет новую страницу истории КотельниковоСмотреть фотографии
10:18
Недоброе отношение к 19-летней пациентке дома-интерната вскрыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:26
Группу автомобильных воров задержали под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:04
Обошлось без пострадавших: четыре автомобиля сгорели на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
08:43
Подросток найден мертвым на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:13
«Мы всеми брошенные»: жители Жилгородка в Волгограде взмолились о школе, поликлинике и дорогахСмотреть фотографииCмотреть видео
18:53
Волгоградский губернатор пригласил патриарха Кирилла освятить собор Александра НевскогоСмотреть фотографии
18:00
Для волгоградцев Билайн запустил акцию «3 в 1: по цене смартфона!»Смотреть фотографии
17:45
«Строить дороги некому»: в Волгограде заявили о проблеме нехватки подрядчиковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:31
Волгоградский аграрий Виктор Левкин стал лицом кампании Россельхозбанка в поддержку отечественных аграриевСмотреть фотографии
16:58
Волгоградцам осталось полдня на уплату НДФЛСмотреть фотографии
16:06
«Скоро все закончится»: ремонт на мосту Волжской ГЭС завершится досрочноСмотреть фотографии
16:01
Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайтеСмотреть фотографии
15:51
Волгоградские айтишники занялись благоустройством склона поймы ЦарицыСмотреть фотографии
15:06
Организаторов сети борделей задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
За торговлю поддельными кроссовками волгоградцу грозит колонияСмотреть фотографии
13:18
На волгоградских заправках замерли цены на бензинСмотреть фотографии
13:17
Жителя Урюпинска оштрафовали на 15 тысяч рублей за отсутствие ПЦР-тестаСмотреть фотографии
11:59
Олег Савченко официально стал кандидатом в Госдуму от Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 