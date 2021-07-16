Банк «Открытие» добавил сервис для работы по УСН в интернет-банк

Экономика 16.07.2021 10:46 Новости компаний
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16.07.2021 10:46 Новости компаний
Компании из сегмента малого и среднего бизнеса получили новый сервис в банке "Открытие", который сделает удобнее работу по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе, банк ускорил переводы с транзитного валютного счета и добавил еще несколько полезных функций.
Для предпринимателей на УСН в «Бизнес-портале» доступен новый бесплатный сервис «Налоги и взносы УСН». Там можно воспользоваться инструментами для расчета и уплаты УСН: посмотреть памятку-инструкцию по расчету, ответы на частые вопросы и предстоящие налоговые события, оплатить налоги и обязательные страховые взносы, открыть историю и статусы оплат.
Кроме того, теперь клиенты «Открытия» могут делегировать повседневные обязанности по заказу наличных. Оформлять электронные чеки в «Бизнес-портале» может любой сотрудник – для этого ему должны быть установлены расширенные полномочия, установить их можно онлайн.
Также банк увеличил время работы сервиса «Онлайн-конверсия». Покупать и продавать валюту по рыночному или желаемому курсу теперь можно с 02:00 до 20:00 по московскому времени.
Стал быстрее перевод средств с транзитного валютного счета: банк объединил форму распоряжения на списание средств со сведениями об операции. Подтвердить оба документа можно одной подписью. Это означает, что клиенту больше не обязательно последовательно создавать и подписывать два отдельных документа – теперь все можно сделать на одном экране. Кроме того, добавлена массовая подпись распоряжений.
Увидеть будущий доход по депозитам теперь можно в депозитном калькуляторе. На экране сразу же отражаются процентная ставка и сумма, которую клиент получит за весь период депозита, тогда как ранее он мог увидеть их только при подаче заявки. Выбрав оптимальные условия, можно сразу из калькулятора разместить депозит – заявка уже заполнена по заданным параметрам. При оформлении депозита через «Бизнес-портал» клиенты получат повышенные ставки.
Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.
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