



Коммуникационная кампания Россельхозбанка по популяризации отечественных продуктов питания из разных уголков страны набирает ход. К ресторатору Аркадию Новикову и ведущей кулинарных шоу Юлии Высоцкой присоединились фермеры и артисты, писатели и путешественники, спортсмены и блогеры, представители других сфер деятельности из десятков регионов страны.

Все они объединены желанием наглядно продемонстрировать высокое качество российских продуктов, а самих аграриев и их труд сделать популярными и модными. Таких «амбассадоров» уже почти 250.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в Волгоградской области это продолжатель известной в регионе аграрной династии Виктор Николаевич Левкин, который стал героем одного из 70 роликов, снятых в поддержку аграриев.

«Результат импортозамещения налицо. Сегодня в магазинах и ресторанах есть практически любые продукты отечественного производства, и они – достойного качества. Для нас то, что было сделано в сельском хозяйстве за последние 10 лет – это гордость, и мы хотим, чтобы каждый россиянин знал о тех темпах, которыми развивается агробизнес, о тех трудолюбивых людях, которые двигают его вперёд и о том, какие вкусные продукты у них получаются.

Поэтому мы решили объединить амбассадоров, которые так же, как и мы, радуются успехам аграриев и хотят искренне сообщить о них другим. Работники сельского хозяйства – это гордость Волгоградской области. Их нелегкий труд на благо всех жителей региона трудно переоценить. Считаю, что область должна знать своих героев», – отметил директор Волгоградского регионального филиала Андрей Гавриленко.

Совсем недавно, в марте, когда начиналась кампания, Аркадий Новиков и Юлия Высоцкая рассказывали про регионы, из которых натуральные фермерские продукты попали на уютную домашнюю кухню и в масштабный ресторанный бизнес.

Благодаря своему выступлению Аркадий Новиков, по сути, стал инициатором целого рекламного «флешмоба» среди фермеров, рестораторов и фудблогеров, которые с гордостью рассказывают о том, чем занимаются – каждый в своём регионе. Одновременно в разных регионах выходит 70 различных роликов, которые будут поддержаны и наружной рекламой.

Героем одного из таких роликов стал наш Виктор Левкин.

«Я с самого детства знаком с нелегкой работой сельхозтоваропроизводителей, мне всегда было интересно работать на земле. Я уверен, что сельское хозяйство всегда было и будет перспективным направлением. Учитывая, что фермерская продукция всегда отличалась высшим качеством, а сейчас у потребителей возникает потребность в экологически чистых продуктах, производство которой лежит на плечах именно фермеров, поддержку Россельхозбанком фермерского сообщества считаю значимой для укрепления материальной базы хозяйств и реализации намеченных ими планов», – отметил Виктор Левкин.

Строить бизнес аграриям помогает расчётно-кассовое обслуживание, за которое платить не понадобится тем, кто подключит его не позднее 29 июля.

Ну а Юлия Высоцкая, в свою очередь, с наступлением поры отпусков уже едет в автомобиле по России, вероятно, в захватывающий агротур.

«Лето – это время новых впечатлений, больших планов, решительных действий, ярких открытий и интересных путешествий. Путешествуйте в поисках своего, родного – того, что вдохновляет и радует», – говорит Юлия Высоцкая.

Подготовиться к поездке и осуществить её Юлии помогают карта СВОЯ и потребительский кредит по ставке от 3,5% годовых. В создании серии роликов с участием Юлии Высоцкой принимала участие режиссёр Анна Меликян.

В рамках коммуникационной кампании для продвижения российского АПК амбассадоры будут общаться с подписчиками в социальных сетях, устраивать для них конкурсы, делиться историями успеха, высказывать свою точку зрения в СМИ, станут участниками мероприятий, и этим спектр их действий далеко не исчерпывается.