Старт приема заказов на ŠKODA OCTAVIA с двигателем 1.6 MPI c МКПП в Волга-Раст-Октава

ŠKODA AUTO Россия объявляет старт приема заказов на новую OCTAVIA с четырехцилиндровым двигателем 1.6 MPI мощностью 110 л.с. в сочетании с механической 5-ступенчатой коробкой передач. Стоимость этой версии модели начинается от 1 490 000 рублей. Чешский лифтбек теперь также доступен для заказа с функцией кругового обзора Area View.

Томаш Духонь, Руководитель отдела продаж ŠKODA AUTO Россия: «Расширение предложения по модели OCTAVIA отражает наше стремление отвечать на все ожидания клиентов. Уверен, что благодаря богатому выбору моторов, пополнившемуся популярным двигателем 1.6 MPI теперь и с механической трансмиссией, найти свою OCTAVIA станет еще проще».

Четырехцилиндровый двигатель 1.6 MPI/110 л.с. в сочетании с механической 5-ступенчатой коробкой передач предлагается для новой ŠKODA OCTAVIA в качестве базового силового агрегата. Его максимальная скорость достигает 198 км/ч, а разгон до 100 км составляет 11,2 секунды. Максимальный крутящий момент 152 Нм обеспечивается в диапазоне 3850–4100 об/мин. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,1 л/100 км. Новинка предлагается в комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus.

Стоимость автомобиля в комплектации Active Plus с двигателем 1.6 MPI и механической 5-ступенчатой коробкой передач начинается от 1 490 000 рублей.

Помимо нового двигателя 1.6 MPI с МКПП, ŠKODA OCTAVIA также предлагается с турбированным мотором 1.4 TSI, работающим в паре 6-ступеначтой механической или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией (150 л.с), а также двигателем 2.0 TSI с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DSG (190 л.с.)





Кроме того, на OCTAVIA четвертого поколения появилась инновационная система кругового обзора Area View. Благодаря широкоугольным объективам четырех камер с углом обзора 180° спереди и сзади поле зрения водителя расширяется на 90° слева и справа от передней и задней точек автомобиля. Предлагая различные углы обзора, система Area View обеспечивает необходимую помощь в любой ситуации на дороге, особенно при парковке, буксировке прицепа и движении по бездорожью. Опция Area View будет доступна в комплектации Style Plus с августа, заказы на нее уже принимаются.

В число систем помощи водителю, которые впервые стали доступны на серийном автомобиле чешского бренда, также входит технология shift-by-wire для управления трансмиссией АКПП, система мониторинга слепых зон Side Assist и адаптивный круиз-контроль Adaptive Cruise Control.





