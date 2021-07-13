



Недостроенное здание на улице Мира в Волжском, которое возводилось как универмаг-универсам "Диамант", в очередной раз выставили на торги за 20,7 миллиона рублей, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию.

В прошлом году этот незавершенный объект уже пытались реализовать за эту сумму, но покупателей тогда не нашлось. Предыдущие попытки также не увенчались успехом.

Покупателя снова ищут на здание, степень готовности которого составляет 9%, а также земельный участок площадью 8 268 кв.м., расположенные на ул. Мира, 107а в Волжском. Каждые пять дней стоимость лота будет снижаться. Минимальная цена обозначена в размере 7,2 миллиона рублей.

Как ранее сообщалось, недостроенное здание универсама-универмага и участок земли пытаются продать в рамках дела о банкротстве ООО "Свинг Порт". Конкурсное производство в отношении должника было открыто в мае 2018 года. Каким образом эта организация приобрела недострой, неизвестно. В Едином государственном реестре юридических лиц указано, что ООО "Свинг Порт" специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом, оказывает посреднические услуги при купле-продаже различной недвижимости. Учредителем ООО с мая 2014 года является Елена Буянова.

Ранее объект принадлежал ООО "Диамант Девелопмент Групп-Холдинг". В феврале 2017 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд обязал эту организацию оградить недострой сплошным забором. Иск подавала администрация Волжского после трагический гибели подростка на этом недостроенном объекте.

К группе компаний "Диамант", напомним, имел отношение бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев, который находится в федеральном розыске.

Фото из архива "Высоты 102"