Экономика 13.07.2021 20:25
0
13.07.2021 20:25
Недостроенное здание на улице Мира в Волжском, которое возводилось как универмаг-универсам "Диамант", в очередной раз выставили на торги за 20,7 миллиона рублей, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию.
В прошлом году этот незавершенный объект уже пытались реализовать за эту сумму, но покупателей тогда не нашлось. Предыдущие попытки также не увенчались успехом.
Покупателя снова ищут на здание, степень готовности которого составляет 9%, а также земельный участок площадью 8 268 кв.м., расположенные на ул. Мира, 107а в Волжском. Каждые пять дней стоимость лота будет снижаться. Минимальная цена обозначена в размере 7,2 миллиона рублей.
Как ранее сообщалось, недостроенное здание универсама-универмага и участок земли пытаются продать в рамках дела о банкротстве ООО "Свинг Порт". Конкурсное производство в отношении должника было открыто в мае 2018 года. Каким образом эта организация приобрела недострой, неизвестно. В Едином государственном реестре юридических лиц указано, что ООО "Свинг Порт" специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом, оказывает посреднические услуги при купле-продаже различной недвижимости. Учредителем ООО с мая 2014 года является Елена Буянова.
Ранее объект принадлежал ООО "Диамант Девелопмент Групп-Холдинг". В феврале 2017 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд обязал эту организацию оградить недострой сплошным забором. Иск подавала администрация Волжского после трагический гибели подростка на этом недостроенном объекте.
К группе компаний "Диамант", напомним, имел отношение бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев, который находится в федеральном розыске.
Фото из архива "Высоты 102"
Реклама
Банк «Открытие»: жители Юга назвали справедливую цену земельного участка13.07.2021 19:00
Экономика 13.07.2021 19:00
В Волгоградской области задумались о строительстве обхода Волжского13.07.2021 17:57
Экономика 13.07.2021 17:57
Банк «Открытие»: Минэнерго США ожидает снижения цен на нефть в следующем году13.07.2021 17:10
Экономика 13.07.2021 17:10
Банк «Открытие»: котировки угля растут на ограничениях экспорта из ЮАР13.07.2021 10:51
Экономика 13.07.2021 10:51
ВТБ улучшает условия по кредитам наличными13.07.2021 10:39
Экономика 13.07.2021 10:39
Жители Поволжья стали рефинансировать ипотеку в Сбербанке почти в 2,5 раза чаще13.07.2021 10:36
Экономика 13.07.2021 10:36
Банк «Открытие»: укрепления рубля можно ожидать осенью12.07.2021 19:51
Экономика 12.07.2021 19:51
Сбербанк поддерживает нацеленных на успех12.07.2021 16:11
Экономика 12.07.2021 16:11
В январе-июне физлица-клиенты ВТБ на 28% увеличили объем вложений в инвестпродукты12.07.2021 15:45
Экономика 12.07.2021 15:45
Волжский трубный завод объявил о запуске проекта «Нержавеющая река»12.07.2021 14:48
Экономика 12.07.2021 14:48
Студенты МГУ завершили производственную практику на волгоградском «КАУСТИКе»12.07.2021 14:23
Экономика 12.07.2021 14:23
Получи 10 000 рублей от государства на любую карту Сбера, а Сбер добавит 2000 рублей и другие подарки12.07.2021 10:34
Экономика 12.07.2021 10:34
ВТБ увеличит на 10% государственные выплаты на школьников12.07.2021 10:10
Экономика 12.07.2021 10:10
СберКарта признана самой выгодной дебетовой картой для молодёжи12.07.2021 10:06
Экономика 12.07.2021 10:06
В селах и хуторах Волгоградской области модернизируют уличное освещение09.07.2021 20:28
Экономика 09.07.2021 20:28
Реклама