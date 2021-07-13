Происшествия

Выезд на встречку привел к смертельному ДТП в Волгоградской области

Происшествия 13.07.2021 11:23
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13.07.2021 11:23


Лобовое столкновение двух иномарок, в котором погиб один человек, произошло в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, смертельная авария произошла на 56 км автодороги "Камышин-Воднобуерачное". По предварительной информации, 75-летний водитель минивэна "Toyota Lite Ace" при совершении обгона не убедился в его безопасности, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Renault Logan", а потом опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель минивэна скончался на месте, его 75-летняя пассажирка доставлена в больницу.

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